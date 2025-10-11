Dolar
41.85
Euro
48.62
Altın
4,017.12
ETH/USDT
3,818.00
BTC/USDT
111,968.00
BIST 100
10,720.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler'de dün meydana gelen ve 7 kişinin ölümüne neden olan 7,4 ve 6,7 büyüklüğündeki depremlerin ardından bugün de ülkenin kuzeydoğu açıklarında 6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sercan İrkin  | 11.10.2025 - Güncelleme : 11.10.2025
Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İstanbul

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Aras-Asan bölgesinin yaklaşık 10 kilometre kuzeydoğusu açıkları olduğunu duyurdu.

Yerin yaklaşık 59 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 6 olarak belirlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında dün yaklaşık 10 saat arayla 7,4 ve 6,7 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Depremlerde 7 kişi yaşamını yitirmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

Filipinler Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC) yapılan açıklamada, depremlerden 8 bin 436 kişinin etkilendiği belirtilmişti.

Ülkenin Palompon bölgesinin batı açıklarında ise 30 Eylül'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde, 70'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ALTAY tankının ilk teslimatı 28 Ekim'de yapılacak
Erzurum polisi atalarının izinde tabyalarda nöbette
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı
Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Külliyesi açıldı

Benzer haberler

Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler'de meydana gelen depremlerde 7 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde inşa edilen 228 deprem konutunda sona gelindi

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde inşa edilen 228 deprem konutunda sona gelindi
Çin'in Sıçuan eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çin'in Sıçuan eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet