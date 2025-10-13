Dolar
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığından bugün bir gazetede yayımlanan iddialara ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün bir gazetede yayımlanan ve Bakan Mehmet Şimşek'in yakın çevresine "Ekonomik hedefler açısından hala 19 Mart İBB operasyonu öncesine gelemedik" dediği iddiasının gerçek dışı olduğunu ifade etti.

Mertkan Oruç  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
Hazine ve Maliye Bakanlığından bugün bir gazetede yayımlanan iddialara ilişkin açıklama

Ankara

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, bugün bir gazetede yayımlanan ve Bakan Şimşek'in yakın çevresine "Ekonomik hedefler açısından hala 19 Mart İBB operasyonu öncesine gelemedik" dediği şeklindeki iddiaların gerçek dışı olduğu bildirildi.

Haberi yazan kişinin gazetecilik ilkelerine aykırı hareket ettiği, 5N1K kuralına uymadığı ve haberin doğruluğunu teyit etmek için Bakanlıkla iletişime geçmediği belirtilen açıklamada, gazetecinin haber anlayışının kınandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Bu çerçevede, kulis, iddia tarzında bilinçli algı oluşturma gayretiyle yapılan bu tarz haberler hakkında hukuki haklarımızı kullanacağız." ifadesine yer verildi.

