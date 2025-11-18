Dolar
42.34
Euro
49.16
Altın
4,057.52
ETH/USDT
3,055.60
BTC/USDT
91,484.00
BIST 100
10,725.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 17,8 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17 milyar 782 milyon 910 bin liralık kira sertifikası ihracı yaptı.

Seda Tolmaç  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
Hazine ve Maliye Bakanlığı 17,8 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Ankara

Bakanlığın internet sitesinde 2 yıl vadeli kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, 17 milyar 782 milyon 910 bin lira tutarında 19 Kasım 2025 valörlü, 17 Kasım 2027 itfa tarihli TLREFK'ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyoğlu'nda bulaşık deterjanıyla yapılan kahveyi içen müşterinin zehirlendiği iddiası
Malatya'da yapımı tamamlanan deprem konutlarının anahtar teslimi sürüyor
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 36 şüpheli yakalandı
Yurt genelinde hava hafta boyunca yağışsız ve kurak olacak
Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Çalık'ın dijitallerindeki ses kayıtlarında "rüşvet" iddiası

Benzer haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı 17,8 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 17,8 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Başlangıç aşamasındaki girişimlere "melek yatırımcı" desteği

e-Tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 51 milyar lira tasarruf sağlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 ayda yaklaşık 50 bin mükellefi inceledi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 ayda yaklaşık 50 bin mükellefi inceledi
Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu alacaklarında gecikme zammı ve tecil faiz oranlarını indirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu alacaklarında gecikme zammı ve tecil faiz oranlarını indirdi
Hazine, bono ihalesiyle 34,1 milyar lira borçlandı

Hazine, bono ihalesiyle 34,1 milyar lira borçlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet