Dolar
18.81
Euro
20.38
Altın
1,903.03
ETH/USDT
1,571.60
BTC/USDT
22,861.00
BIST 100
5,047.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran'da 5,8 büyüklüğündeki depremde 3 bin 500 ev hasar gördü

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 28 Ocak'ta meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 3 bin 500 ev hasar gördü.

Elaheh Salari, Mustafa Melih Ahıshalı   | 31.01.2023
İran'da 5,8 büyüklüğündeki depremde 3 bin 500 ev hasar gördü

Tahran

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Batı Azerbaycan Konut İdaresi Başkanı Cafer Berzeger, depremde hasar gören konutlara dair bilgi verdi.

Berzeger, "Depremde en az 3 bin 500 ev, yüzde 20 ila yüzde 80 oranında hasar gördü." dedi.

Hoy depreminde evleri hasar gören İranlıların bir kısmının spor salonları ve kamu binalarına yerleştirildiği belirtiliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre 28 Ocak Cumartesi günü, İran'ın Hoy kentinde yerel saatle 21.44'te, yerin 6,49 kilometre derinliğinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Batı Azerbaycan Valiliği, 70 köyde yıkıma neden olan Hoy kentindeki depremde 3 kişinin öldüğünü, 1167 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kilis'te çamur çiftçiler için gübreye dönüştürülüyor
"Kış Tatbikatı-2023" kapsamında taarruz görevi icra edildi
Hac kuraları 15 Şubat'ta çekilecek
Koruma altındaki çocuklar için 6 kuruluş daha hizmete girecek
Van'da 9 yaşındaki çocuğun köpeğin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin üzüntüsü yaşanıyor

Benzer haberler

İran'da 5,8 büyüklüğündeki depremde 3 bin 500 ev hasar gördü

İran'da 5,8 büyüklüğündeki depremde 3 bin 500 ev hasar gördü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını İran'a gitmemeleri hususunda uyardı

Netanyahu ile Macron'dan "İran'ın Ukrayna'daki savaşa aktif katılımına" tepki

İran'daki depremde yaralı sayısı 1167'ye yükseldi

İran'daki depremde yaralı sayısı 1167'ye yükseldi
Baba oğul aynı ekipte hayat kurtarmak için çalışıyor

Baba oğul aynı ekipte hayat kurtarmak için çalışıyor

Türkiye'de 2022, 10 yılda deprem aktivitesi en düşük yıl olarak kayıtlara geçti

Türkiye'de 2022, 10 yılda deprem aktivitesi en düşük yıl olarak kayıtlara geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet