Dolar
18.83
Euro
20.12
Altın
1,864.34
ETH/USDT
1,512.00
BTC/USDT
21,727.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bulunuyor Depremde yaralanan vatandaşları taşıyan askeri uçak Atatürk Havalimanı'na indi Kahramanmaraş’ta Aydın Apartmanı enkazındaki kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Gündem

Kahramanmaraş'ta depremden 162 saat sonra 45 yaşındaki kişi sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 45 yaşındaki bir kişi, depremden 162 saat sonra kurtarıldı.

Hatice Özdemir Tosun   | 12.02.2023
Kahramanmaraş'ta depremden 162 saat sonra 45 yaşındaki kişi sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta Bahçelievler Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'ndeki bir apartmanın enkazında çalışma yapan itfaiye ekipleri, 5 kişilik aileden 45 yaşındaki baba Cengiz Polat'a ulaştı.

Ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından depremden 162 saat sonra Polat'ı enkazdan sağ çıkardı.

Kurtarma çalışmasında ekiple diyalog kuran Polat, ses duyurmak için yanındaki sobaya vurduğunu söyledi.

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi, Cengiz Polat'ın halen enkaz altındaki eşi Güllü Polat ile oğulları Özkan, Samet ve Mustafa Polat'ı da çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY uçağı, onarılan Hatay Havalimanı'ndan 91 yolcusuyla havalandı
Sağlık Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de
THY'den tahliye seferleri için rezervasyon uyarısı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Kardaş'tan "yeni sığınmacı" iddiasına yanıt
Gaziantep'te enkazdan çıkarılan 10 yaralı, tedavileri için İzmir'e getirildi

Benzer haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik, (Sosyal medyadaki dezenformasyon): Sosyal medyayı bir yıkım haline çevirmeye çalışanlar var

AK Parti Sözcüsü Çelik, (Sosyal medyadaki dezenformasyon): Sosyal medyayı bir yıkım haline çevirmeye çalışanlar var

Gaziantep'te enkazdan çıkarılan 10 yaralı, tedavileri için İzmir'e getirildi

Kurtarma çalışmalarına katılan maden işçilerinden konakladıkları okulun öğrencilerine anlamlı mesaj

Hatay'da depremden 163 saat sonra 7 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'da depremden 163 saat sonra 7 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta depremden 162 saat sonra 45 yaşındaki kişi sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta depremden 162 saat sonra 45 yaşındaki kişi sağ çıkarıldı
Deprem bölgesindeki 46 yaralı uçakla İstanbul'a getirildi

Deprem bölgesindeki 46 yaralı uçakla İstanbul'a getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet