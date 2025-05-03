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Tatar: Türkiye'nin savunma sanayisinde başarılarına vesile olan tüm kuruluşlar Türk dünyasının gurur abideleridir

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin milli savunma sanayisinde son yıllardaki başarılarına vesile olan tüm kuruluşlar, bütün Türk dünyasının gurur abideleridir." dedi.

Muhammet Tarhan  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
Tatar: Türkiye'nin savunma sanayisinde başarılarına vesile olan tüm kuruluşlar Türk dünyasının gurur abideleridir

İstanbul

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Tatar: Türkiye'nin savunma sanayisinde başarılarına vesile olan tüm kuruluşlar Türk dünyasının gurur abideleridir
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