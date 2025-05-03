Tatar: Türkiye'nin savunma sanayisinde başarılarına vesile olan tüm kuruluşlar Türk dünyasının gurur abideleridir
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin milli savunma sanayisinde son yıllardaki başarılarına vesile olan tüm kuruluşlar, bütün Türk dünyasının gurur abideleridir." dedi.
İstanbul
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