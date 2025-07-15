Dolar
40.23
Euro
46.74
Altın
3,339.53
ETH/USDT
2,992.10
BTC/USDT
116,000.00
BIST 100
10,225.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katılıyor
logo
Gündem

Tekirdağ'da anız yangını ormana sıçradı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Yeliz Dermen, Mesut Karaduman  | 15.07.2025 - Güncelleme : 15.07.2025
Tekirdağ'da anız yangını ormana sıçradı Fotoğraf: Yeliz Dermen/AA

Tekirdağ

İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yangına 2 uçak ve 4 helikopterin yanı sıra arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.


Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Bu arada alevler, Şenköy Mahallesi'nde bazı evlere sıçradı. Şenköy Mahallesi'ndeki yerleşim yerleri boşaltıldı.

Vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını yerleşim yerlerinden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Bölgeye gelen Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı ve Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var çalışmaları takip etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara, Konya ve Aksaray çevreleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Grand Kartal Otel yangını davası
YÖK'ten FETÖ bağlantısı nedeniyle tanınmayan yurt dışındaki üniversitelere ilişkin açıklama
Yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor
Türkiye, İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik müdahalelerini kınadı

Benzer haberler

Tekirdağ'da anız yangını ormana sıçradı

Tekirdağ'da anız yangını ormana sıçradı

Çorum'da ekili alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Down sendromlu milli atlet, Avrupa şampiyonasından 10 madalyayla döndü

Kırklareli'ndeki orman yangını kontrol altına alındı

Kırklareli'ndeki orman yangını kontrol altına alındı
Ayşe Nazlı Aydın, tekvandoyu bırakıp geçtiği atletizmde 50 madalya kazandı

Ayşe Nazlı Aydın, tekvandoyu bırakıp geçtiği atletizmde 50 madalya kazandı
Tekirdağ'da doğal stüdyoya dönüşen lavanta tarlaları çok sayıda turisti misafir etti

Tekirdağ'da doğal stüdyoya dönüşen lavanta tarlaları çok sayıda turisti misafir etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet