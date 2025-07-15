Tekirdağ'da anız yangını ormana sıçradı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Tekirdağ
İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
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Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 15, 2025
• Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek ormanlık bölgeye yayıldı
• Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi
•… pic.twitter.com/LRDSXA9Zkt
Yangına 2 uçak ve 4 helikopterin yanı sıra arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.
Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA
Bu arada alevler, Şenköy Mahallesi'nde bazı evlere sıçradı. Şenköy Mahallesi'ndeki yerleşim yerleri boşaltıldı.
Vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını yerleşim yerlerinden uzaklaştırmaya çalışıyor.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor https://t.co/Jrcf5dIdl0 pic.twitter.com/TbtdboK3zu— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 15, 2025
Bölgeye gelen Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı ve Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var çalışmaları takip etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.