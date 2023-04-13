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Mısır Dışişleri Bakanı Şukri: Ortak vizyonumuz ve aynı zamanda güçlü bir siyasi irade var arkamızda

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri: "Güçlü bir siyasi irade var arkamızda, Türkiye-Mısır ilişkilerinin daha da aktifleştirilmesi ve her alanda yükselmesi için." dedi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri: Ortak vizyonumuz ve aynı zamanda güçlü bir siyasi irade var arkamızda

Ankara

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, "Ortak vizyonumuz ve aynı zamanda güçlü bir siyasi irade var arkamızda. Her iki ülkede ilişkilerin, Türkiye-Mısır ilişkilerinin daha da aktifleştirilmesi ve her alanda yükselmesi için." dedi.

Bakan Şukri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığında yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Şukri, Bakan Çavuşoğlu'na sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ederek, "Bu hızlı bir şekilde beraberce karşılıklı ziyaretlerden ve gerçekten ortak vizyonumuz ve aynı zamanda güçlü bir siyasi irade var arkamızda. Her iki ülkede ilişkilerin, Türkiye-Mısır ilişkilerinin daha da aktifleştirilmesi ve her alanda yükselmesi için." dedi.

Türkiye ve Mısır'ın, Libya ile ilgili ortak iradesinin olduğunu kaydeden Şukri, şunları kaydetti:

"Libya kurumlarının tekrar sorumluluklarını geri almaları gerektiği ve orada nezih ve şeffaf seçimlerin yapılması, Libya halkının iradesini yansıtacak bir hükümetin kurulması ve Libya'nın toprak birliğinin korunması konusunda hemfikiriz."

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