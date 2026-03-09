Dolar
44.08
Euro
51.02
Altın
5,103.88
ETH/USDT
2,002.50
BTC/USDT
68,004.00
BIST 100
12,571.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız İsrail saldırısı altındaki Beyrut'un Dahiye bölgesinde patlamalar meydana geldi
logo
Dünya

Mısır'dan "bölgenin kapsamlı bir kaosa sürüklenebileceği" uyarısı

Mısır, "bölgenin kapsamlı bir kaosa sürüklenebileceği" uyarısında bulunarak, Arap ülkelerinin egemenliğini hedef alan saldırıların son bulmasını istedi.

Ahmed Khalifa, Mahmut Geldi  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
Mısır'dan "bölgenin kapsamlı bir kaosa sürüklenebileceği" uyarısı

İstanbul

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, İtalya, Belçika ve Lüksemburglu mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bölgede yaşanan tehlikeli askeri gerilimin gölgesinde son bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Abdulati, mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde, bölgede devam eden gerilimin düşürülmesi ve siyasi diyaloğun devreye girmesi için hem bölgesel hem de uluslararası çabaların artırılması gerektiğini belirtti.

Askeri eylem alanının genişlemesinin tehlikesine dikkati çeken Abdulati, "bunun tüm bölgenin güvenliği ve istikrarı için ciddi tehditler oluşturduğu" uyarısında bulundu.

Arap ülkelerinin egemenliğini hedef alan saldırıları kesin bir dille reddettiklerine işaret eden Abdulati, şu ifadeleri kullandı:

"Arap ülkelerinin güvenliği bölünmez bir bütündür. Arap ülkelerine yönelik saldırıların hiçbir gerekçesi olamaz. Bu saldırıların derhal durdurulması ve bölgenin kapsamlı bir kaosa sürüklenmesinin önüne geçilmelidir."

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında bin 332 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi
İletişim Başkanı Duran: Türkiye Yüzyılı vizyonu, kadınların her anlamda korunduğu, güçlendiği bir Türkiye'nin vizyonudur
Derbi sonrası Galatasaray'a hakaretlerde bulunan taraftar gözaltına alındı
AYM, sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerin tayin yasağını iptal etti
KKTC'deki gemi trafik gözetleme istasyonlarının inşaat çalışmaları tamamlandı

Benzer haberler

AB başkanları, İran'daki gelişmeleri ele almak için bölge ülkelerinin temsilcileriyle görüşüyor

AB başkanları, İran'daki gelişmeleri ele almak için bölge ülkelerinin temsilcileriyle görüşüyor

Mısır'dan "bölgenin kapsamlı bir kaosa sürüklenebileceği" uyarısı

AB Yüksek Temsilcisi, Orta Doğu'da uzun sürecek savaştan herkesin zarar göreceğini belirtti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD’nin hedefi gayet açık, başka ülkelerin kaynakları üzerinde egemenlik kurmak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD’nin hedefi gayet açık, başka ülkelerin kaynakları üzerinde egemenlik kurmak
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Gücümüzü daha kararlı bir şekilde yansıtmaya hazır olmamız gerekiyor

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Gücümüzü daha kararlı bir şekilde yansıtmaya hazır olmamız gerekiyor
İran'ın misillemesinde Tel Aviv'e isabet eden füze nedeniyle 2 kişi öldü

İran'ın misillemesinde Tel Aviv'e isabet eden füze nedeniyle 2 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet