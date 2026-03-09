Dolar
44.08
Euro
51.02
Altın
5,099.64
ETH/USDT
1,999.10
BTC/USDT
67,772.00
BIST 100
12,565.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız İsrail saldırısı altındaki Beyrut'un Dahiye bölgesinde patlamalar meydana geldi
logo
Dünya

AB Yüksek Temsilcisi, Orta Doğu'da uzun sürecek savaştan herkesin zarar göreceğini belirtti

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Orta Doğu, uzun sürecek herhangi bir savaştan büyük zarar görebilir. Avrupa da aynı şekilde zarar görür." dedi.

Şerife Çetin  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
AB Yüksek Temsilcisi, Orta Doğu'da uzun sürecek savaştan herkesin zarar göreceğini belirtti

Brüksel

Kallas, AB'nin her yıl Brüksel'de düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.

Orta Doğu'daki gelişmeler ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşının doğrudan birbiriyle bağlantılı olduğunu kaydeden Kallas, "Çünkü ikisi de aynı temele dayanıyor, uluslararası hukukun aşınması." değerlendirmesinde bulundu.

Kallas, bu sürecin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Rusya'nın komşusunu hiçbir cezaya maruz kalmadan "işgal etmesiyle" tırmandığına dikkati çekerek, "Bu dünyaya, artık eylemler için hesap verilebilirliğin kalmadığı mesajını verdi. Kurallar kitabı adeta pencereden atıldı." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uluslararası hukuk ve hesap verebilirlik yeniden tesis edilmeden, hukukun tekrar tekrar ihlal edileceğini, istikrarsızlık ve kaosun yaşanacağını belirten Kallas, "Bu eğilimler bir araya geldiğinde, yeni bir dünya düzenine işaret ediyor. Bu düzen rekabet ve zorlayıcı güç politikasının hakim olduğu, askeri güçlerin kendi etki alanlarını kurmayı ve güvence altına almayı hedeflediği bir yapı ile karakterize ediliyor. Son 80 yılda inşa ettiğimiz uluslararası normların, kurumların ve kuralların zayıfladığını şimdiden görebiliyoruz." diye konuştu.

Kallas, AB'nin öncelikleri doğrultusunda hareket ettiğini ve uluslararası desteği seferber ettiğini dile getirdi.

"Savaşı caydırmak, savaşmak zorunda kalmaktan daha ucuzdur"

Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili olarak da Kallas, Rusya'nın maksimalist taleplerinin, minimal bir yanıtla karşılanamayacağını belirtti.

Kallas, "Eğer Ukrayna'nın ordusunun büyüklüğü sınırlandırılacaksa, Rusya'nınki de sınırlandırılmalıdır. Rusya'nın Ukrayna'ya verdiği zararların bedelini Rusya ödemelidir. Savaş suçları ya da saldırı suçları için af olmamalıdır. Sürgüne gönderilen Ukraynalı çocuklar geri getirilmelidir." ifadesini kullandı.

Tüm bunların Rusya'nın barış istediği varsayımına dayandığına işaret eden Kallas, Rusya'nın savaşı sona erdirmek istediğine dair hiçbir işaret bulunmadığını söyledi.

Kallas, aksine gelişmelerin Rusya'nın savaşı genişletmek istediğine işaret ettiğini belirterek, "Bu nedenle Avrupa'nın kendini savunma kapasitesini güçlendirmek için yeniden silahlanıyoruz. Savaşı caydırmak, savaşmak zorunda kalmaktan daha ucuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın komşu bölgesinin istikrarının da öneminin altını çizen Kallas, AB'nin genişleme politikasının barış ve refah alanını genişlettiğini kaydetti.

Kallas, genişleme sürecinin liyakate dayalı kalması gerektiğini belirterek, "Ancak mevcut bağlamda hızımızı artırmamız gerekiyor. Genişleme jeopolitik bir tercihtir." diye konuştu.

"Orta Doğu'da uzun sürecek savaştan büyük zarar doğar"

Kallas, 10 gün önceye göre Orta Doğu'da tamamen yeni bir durumla karşı karşıya olunduğunu belirterek, yeni savaşın belirsizlik ve kaos getirdiğini söyledi.

İran'ın onlarca yıldır bölgede yaşanan şiddetten sorumlu olduğunu ifade eden Kallas, şunları kaydetti:

"İran'ın bölgeyi terörize etmek için sahip olduğu seçenekler ne kadar azalırsa o kadar iyidir. İran'ın askeri kapasitesi sınırlanmıştır ve rejim hiç olmadığı kadar zayıftır. Ancak bu savaşın nasıl sona ereceğine dair net bir yol haritası yok. Orta Doğu uzun sürecek herhangi bir savaştan büyük zarar görebilir. Avrupa da aynı şekilde zarar görür."

Kallas, AB'nin tüm tarafları azami itidal göstermeye, sivilleri korumaya ve uluslararası hukuka saygı göstermeye çağırmaya devam ettiğinin altını çizerek, önceliklerinin barış olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi
İletişim Başkanı Duran: Türkiye Yüzyılı vizyonu, kadınların her anlamda korunduğu, güçlendiği bir Türkiye'nin vizyonudur
Derbi sonrası Galatasaray'a hakaretlerde bulunan taraftar gözaltına alındı
AYM, sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerin tayin yasağını iptal etti
KKTC'deki gemi trafik gözetleme istasyonlarının inşaat çalışmaları tamamlandı

Benzer haberler

AB başkanları, İran'daki gelişmeleri ele almak için bölge ülkelerinin temsilcileriyle görüşüyor

AB başkanları, İran'daki gelişmeleri ele almak için bölge ülkelerinin temsilcileriyle görüşüyor

Mısır'dan "bölgenin kapsamlı bir kaosa sürüklenebileceği" uyarısı

AB Yüksek Temsilcisi, Orta Doğu'da uzun sürecek savaştan herkesin zarar göreceğini belirtti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD’nin hedefi gayet açık, başka ülkelerin kaynakları üzerinde egemenlik kurmak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD’nin hedefi gayet açık, başka ülkelerin kaynakları üzerinde egemenlik kurmak
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Gücümüzü daha kararlı bir şekilde yansıtmaya hazır olmamız gerekiyor

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Gücümüzü daha kararlı bir şekilde yansıtmaya hazır olmamız gerekiyor
İran'ın misillemesinde Tel Aviv'e isabet eden füze nedeniyle 2 kişi öldü

İran'ın misillemesinde Tel Aviv'e isabet eden füze nedeniyle 2 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet