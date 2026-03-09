Dolar
Dünya

Lufthansa Grubu, Orta Doğu uçuşlarını askıya alma uygulamasını uzattı

Alman hava yolu firması Lufthansa Grubunun, İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemelerinin ardından Dubai dahil Orta Doğu'daki çeşitli noktalara uçuşlarını askıya alma süresini uzattığı bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
Lufthansa Grubu, Orta Doğu uçuşlarını askıya alma uygulamasını uzattı

Berlin

Lufthansa Grubu, şubatta askıya alınan Orta Doğu’daki uçuşlarına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemelerinin ardından bölgedeki güvenlik durumu ve hava sahası kısıtlamaları göz önünde bulundurularak uçuş takviminde kapsamlı düzenlemelere gidildiği belirtildi.

Açıklamada, Dubai, Abu Dabi, Dammam, Amman ve Erbil uçuşlarının 15 Mart gün sonuna kadar askıya alındığı ifade edilerek, grubun Tel Aviv'e yaptığı ve Tel Aviv'den diğer şehirlere olan uçuşların, "mevcut durum nedeniyle" 2 Nisan gün sonuna kadar askıya alındığı aktarıldı.

Lufthansa Grubu, geçen hafta Amman ve Erbil'e uçuşlarını 15 Mart'a kadar askıya almaya karar vermişti.

Beyrut'a uçuşlar 28 Mart'a kadar, Tahran'a uçuşlar ise 30 Nisan'a kadar iptal edilmişti.

Kısıtlamalara rağmen grup bünyesindeki hava yollarından Lufthansa ve ITA Airways’in Riyad, Eurowings’in ise Cidde seferlerine planlandığı şekilde devam edeceği belirtildi.

