Dünya

İran'ın başkenti Tahran’da ülkenin yeni lideri Mücteba Hamaney için "biat mitingi" düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran’da, Uzmanlar Meclisi tarafından ülke lideri olarak seçilen ve İsrail-ABD'nin 28 Şubat’taki saldırısında ölen Ali Hamaney’in oğlu olan Mücteba Hamaney için “biat mitingi” düzenlendi.

Tolga Akbaba  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
İran'ın başkenti Tahran’da ülkenin yeni lideri Mücteba Hamaney için "biat mitingi" düzenlendi Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Tahran

Yeni İran Lideri için Tahran’da yer alan İnkılap Meydanı’nda “biat mitingi” gerçekleştirildi.

AA ekibi, Mücteba Hamaney için düzenlenen mitingi görüntüledi.

On binlerce kişinin katıldığı “biat mitinginde”, ABD, İsrail ve İngiltere’ye tepki gösterilirken yeni lider Mücteba Hamaney lehine, “Allah'u Ekber Hamaney Rehber”, “İntikam intikam”, “Hamaney diğer Humeynidir”, şeklinde sloganlar atıldı.


Katılımcıların ellerinde hem önceki lider Ali Hamaney hem de yeni lider Mücteba Hamaney’in posterlerini taşıdığı görüldü.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı miting alanında telefon şebekesi ile internette kesintiler yaşandı.

Mitinge katılan İran vatandaşlarından Hüseyin Ekberi, Mücteba Hamaney’in lider seçilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, “Bu seçim ABD ve İsrail’in yüzüne vurulmuş bir tokattır. Hamaney yeniden gençleşti. Bu nizam uğruna kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz.” dedi.

Mitingde yer alan ev hanımı Habiba Gaffari ise, yeni liderin emrinde olduklarını söyleyerek, “(ABD ve İsrail) Bunlar dinimizi elimizden almak istiyorlar. Müslümanlarla savaş halindeler. İslâm’ı korumak için birlik olmalıyız. Yoksa İran’daki Müslümanlardan sonra sıra diğer Müslümanlara gelecek.” İfadesini kullandı.

Gaffari ayrıca, Mücteba Hamaney’in İran Lideri olarak seçilmesinden dolayı sevinçli olduğunu kaydederek, “Şu an burada bulunmamın üç nedeni var. Birincisi dinim, ikincisi liderim, üçüncüsü ise vatanım.” dedi.

Ev hanımı Efsane Rezzakiyan da, tıpkı diğer katılımcılar gibi ülke lideri olarak Mücteba Hamaney’in seçilmesini memnuniyetle karşıladığını vurgulayarak, “ABD ve İsrail şunu bilsin ki bizim liderimizin öldüğünü sanmaları boşunadır. Onlar kör olmuşlar ve hayalleri boşa çıktı. Çünkü biz yeni liderimizi seçtik ve son damla kanımıza kadar bu vatan için mücadele edeceğiz.” diye konuştu.

Davud Muhammed Pur da, ABD ve İsrail’den “intikam” alacaklarını ve Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri gerektiğini belirterek, “Çocuk katilleri iki gün içinde İran milletini teslim alacaklarını zannettiler, ancak yanıldılar. Yeni liderimizin seçilmiş olmasından dolayı mutluyuz. İnşallah bu savaş ABD ve İsrail’in yenilgisi ile sonuçlanacaktır.” ifadesini kullandı.

Emekli ve 74 yaşındaki Ahmet Reziyi ise, mitinge katılan diğer katılımcılar gibi yeni liderin seçilmesinden dolayı “mutluluk içerisinde” olduğunun altını çizerek, “Tıpkı İmam Humeyni’nin peşinden gittiğimiz gibi yeni liderin de peşinden gideceğiz.” dedi.

