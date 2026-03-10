Dolar
44.05
Euro
51.34
Altın
5,179.44
ETH/USDT
2,063.10
BTC/USDT
70,800.00
BIST 100
13,072.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız
logo
Ekonomi

Mısır, Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle petrol ve doğal gaz ürünlerine yüzde 15 ila 30 arasında zam yaptı

Mısır, ABD-İsrail'in İran saldırılarıyla başlayan güvenlik durumu nedeniyle petrol ürünleri ve doğal gaza yüzde 15 ila 30 arasında zam yapıldığını açıkladı.

Muhammed Emin Canik  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
Mısır, Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle petrol ve doğal gaz ürünlerine yüzde 15 ila 30 arasında zam yaptı

İstanbul

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığından yapılan açıklamada, benzin ve dizel gibi petrol ürünlerinde yüzde 14 ila 17, LPG'ye yüzde 30 ve mutfak tüpü için kullanılan gaza yüzde 22 zam yapıldığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Zam kararının Orta Doğu'daki gelişmelerin ve bunların küresel enerji piyasaları üzerindeki doğrudan etkisi nedeniyle alındığı, ithalat ve yerli üretim maliyetlerinde ciddi artışların yaşandığı vurgulandı.

Tedarik zincirindeki aksamalar, risk seviyeleri ve nakliye ile sigorta maliyetlerinin artmasıyla küresel ham petrol ve petrol ürünleri fiyatlarında "yıllardır görülmemiş bir sıçramanın" yaşandığına dikkat çekildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının ardından İran da petrol ve doğal gaz üreten Körfez ülkelerini hedef alan misilleme saldırıları düzenlemişti. Bu gelişmelerle birlikte Hürmüz Boğazı gibi deniz nakliyesinin yapıldığı güzergahlarda da aksamalar yaşanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının ikinci duruşması başladı
Siber suçlara yönelik 24 ilde düzenlenen operasyonlarda 360 şüpheli yakalandı
Yardıma muhtaç kişiler istihdam desteğiyle kendi hayatlarını kazanıyor
IBAN'ını kiraladı, dolandırıcılıktan 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı

Benzer haberler

Mısır, Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle petrol ve doğal gaz ürünlerine yüzde 15 ila 30 arasında zam yaptı

Mısır, Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle petrol ve doğal gaz ürünlerine yüzde 15 ila 30 arasında zam yaptı

CNN: ABD-İsrail'in İran'daki saldırıları, kamusal alanları ve sivilleri tehlikeye attı

Mısır'dan "bölgenin kapsamlı bir kaosa sürüklenebileceği" uyarısı

Bakan Uraloğlu, THY, AJet, Pegasus ve SunExpress'in Orta Doğu'daki bazı ülkelere uçuşlarını ertelendiğini bildirdi

Bakan Uraloğlu, THY, AJet, Pegasus ve SunExpress'in Orta Doğu'daki bazı ülkelere uçuşlarını ertelendiğini bildirdi
İsrail'in Tahran’a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından Tahran’da patlama sesleri duyuldu

İsrail'in Tahran’a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından Tahran’da patlama sesleri duyuldu
İranlı Uluslararası İlişkiler Uzmanı Saman Niyazi, ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşı değerlendirdi

İranlı Uluslararası İlişkiler Uzmanı Saman Niyazi, ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşı değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet