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Dışişleri Bakanlığı: Köşeye sıkışan terör örgütü PKK, Avrupa’daki Türk toplumunu huzursuz etme eylemlerini artırdı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Köşeye sıkışmış olan terör örgütü PKK’nın Avrupa’daki Türk toplumunu huzursuz etmeye dönük eylemlerinin arttığı görülmektedir." denildi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Dışişleri Bakanlığı: Köşeye sıkışan terör örgütü PKK, Avrupa’daki Türk toplumunu huzursuz etme eylemlerini artırdı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 26 Mart gecesi terör örgütü PKK destekçileri tarafından Hannover Başkonsolosluğunun giriş kapısına saldırı düzenlendiği, olayda can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.

Saldırının ardından Alman yetkililerle temas edilerek Türk vatandaşlarının ve diplomatik misyonların güvenliğinden Alman makamlarının sorumlu olduğunun hatırlatıldığı ve Avrupa'daki Türk toplumunu tahrik amaçlı eylemlere müsaade etmemeleri gerektiğinin aktarıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Köşeye sıkışmış olan terör örgütü PKK'nın, Avrupa'daki Türk toplumunu huzursuz etmeye dönük eylemlerinin arttığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın sağduyusu sayesinde bu provokasyonlar daha büyük olaylara dönüşmemiştir. İlgili ülkelerden beklentimiz, terör örgütü destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesi ve saldırganların bir an önce adalet önüne getirilmesidir."

Hannover'de dün gece terör örgütüne destek yürüyüşü düzenleyen PKK yandaşları, sonrasında Hannover Başkonsolosluğuna gelerek binanın camlarını sert cisimlerle kırmaya çalışmıştı. Saldırganlar, Başkonsolosluğun ana giriş bölümündeki camı çatlattıktan sonra kaçmıştı.

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