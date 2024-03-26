AK Parti Sözcüsü Çelik, Belçika'da PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarını kınadı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarının, Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarını kınadı.
Ankara
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK yandaşlarının Belçika'daki saldırılarını kınadığını belirterek, saldırıda yaralananlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
İlgili kurumların sürece ilişkin yasal takip başlattığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:
"Sürece müdahil olan Belçika makamlarının saldırganlar hakkında başlattığı soruşturmanın ivedilikle sonuçlanmasını bekliyoruz. Avrupa'daki siyasetçilerin bölücü terör örgütü yandaşlarının toplumsal barışa yönelik tehdit oluşturduğunu görmeleri gerektiğine inanıyoruz. Vatandaşlarımızın her türlü güvenliğini korumak ve suçluların cezalandırılması noktasında sürecin takipçisi olacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.