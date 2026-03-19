Tarım ve Orman Bakanlığından Milli Parklar Kanunu'na ilişkin iddialara yanıt

Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Parklar Kanunu'nda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamada, "Cezalar hafiflemiyor, sistem daha caydırıcı hale geliyor." açıklamasında bulundu.

Doğukan Gürel  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Parklar Kanunu'nda yapılan değişikliklere ilişkin iddialara yanıt verdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından "Milli Parklar Kanunu: İddialar ve Gerçekler" başlıklı paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Kanunla milli parkların imara açıldığı iddiası yalanlanarak, "Kanunla yeni bir yapılaşma izni getirilmiyor. Korunan alanlardaki izin türleri daraltılıyor. 'Kamu yararı ve zaruriyet' şartı korunuyor. Yeni bir imar kapısı açılmıyor, mevcut kurallar netleştiriliyor." ifadeleri kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Milli parklara otel yapılacağı ve bu alanların 49-99 yıllığına kiraya verileceği iddialarına da yanıt verilen paylaşımda, bu sürelerin yeni olmadığı ve mevcut kanunda var olan düzenlemelerin uyumlaştırıldığı bildirildi.

Paylaşımda, milli parklara petrol ve doğal gaz tesisleri kurulacağı yönündeki iddialara yönelik de "Kanun yeni bir yapılaşma izni getirmiyor. Sadece yöre halkının temel ihtiyaçları için, elektrik, su, ulaşım, telekomünikasyon gibi zaruri altyapılara başka güzergah yoksa izin verilebilecek. Bu, sanayi yatırımı veya ticari tesis anlamına gelmiyor." bilgisi verildi.

Milli parkların Cumhurbaşkanlığına devredileceği yönündeki iddiaların doğru olmadığının aktarıldığı paylaşımda, yeni milli park ilanı yetkisinin Cumhurbaşkanında olduğunu ve işletme süreçlerinin ihale mevzuatına göre yürütüldüğü ifade edildi.

Paylaşımda, düzenlemeyle kurum yapısının güçlendirilmesinin hedeflendiği ve yönetim devrinin olmadığı belirtildi.

Avcılara af geleceğine yönelik iddialara da yanıt verilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Af söz konusu değil. Süresiz iptal yerine 2 yıllık geçici yasak ve eğitim süreci getiriliyor. Tekrar suç işlenirse süresiz iptal devam ediyor. Kaçak avcılık cezaları artırılıyor. Orman muhafaza memurları da denetime katılıyor. Cezalar hafiflemiyor, sistem daha caydırıcı hale geliyor."

Dışişleri Bakanı Fidan: Bölgemizi bir krizin içine çeken bu savaşın müsebbibi İsrail'dir
Tarım ve Orman Bakanlığından Milli Parklar Kanunu'na ilişkin iddialara yanıt
Ramazan Bayramı ve okullarda ara tatil süresince trafikte alınan tedbirler açıklandı
Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılığa yönelik operasyonlarda 118 şüpheli yakalandı
İletişim Başkanı Duran'dan yapımı tamamlanan Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesine ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Tarım ve Orman Bakanlığından Milli Parklar Kanunu'na ilişkin iddialara yanıt

Tarım ve Orman Bakanlığından Milli Parklar Kanunu'na ilişkin iddialara yanıt

Tarım ve Orman Bakanlığı ramazan ayında 95 bin gıda denetimi yaptı

Milli parklara yönelik düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de

Tahıl tohumluklarının sertifikasyon işlemleri Tohumluk Yönetim Sistemi üzerinden yürütülecek

Tahıl tohumluklarının sertifikasyon işlemleri Tohumluk Yönetim Sistemi üzerinden yürütülecek
IPARD III Programı 2026 yılı çağrı takvimi yayımlandı

IPARD III Programı 2026 yılı çağrı takvimi yayımlandı
Tarımda bu yıl dijital dönüşüm merkeze alınacak

Tarımda bu yıl dijital dönüşüm merkeze alınacak
