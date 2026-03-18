Belçika'da kamu çalışanları için özel mesajlaşma uygulaması geliştirildi

Belçika'da yetkililerin WhatsApp ve Messenger gibi platformların güvensiz olduğu endişeleri üzerine, kamu çalışanları için geliştirilen yeni mesajlaşma uygulaması kullanıma girdi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
İstanbul

Yerel medyadaki haberlere göre, devlet destekli Belçika Güvenli İletişim (BSC) şirketi tarafından geliştirilen ve "Beam" ismi verilen yeni uygulamayı yaklaşık 750 bin kamu çalışanı ve askeri personel kullanacak.

"Beam", yetkililerin WhatsApp ve Messenger gibi yaygın olarak kullanılan mesajlaşma uygulamalarına yabancı hükümetlerin erişebileceği ve bunların casus yazılımlar vasıtasıyla ele geçirilebileceği endişesi üzerine geliştirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ayrıca, yeni uygulamayla toplanacak verilerin yalnızca Belçika'da bulunan güvenli sunucularda saklanacağı açıklandı.

Savunma ve istihbarat personelinin "Beam"i kullanmaya çoktan başladığı belirtildi. Yeni uygulamanın gelecek haftadan itibaren kamu çalışanları arasında daha geniş çapta kullanıma sunulması planlanıyor.

BSC Direktörü Brandon De Waele, uygulamanın kamu çalışanları arasında aşamalı olarak devreye alınacağını doğrularken, sürece ilişkin teknik detay vermedi.

