Belçika'da kamu çalışanları için özel mesajlaşma uygulaması geliştirildi
Belçika'da yetkililerin WhatsApp ve Messenger gibi platformların güvensiz olduğu endişeleri üzerine, kamu çalışanları için geliştirilen yeni mesajlaşma uygulaması kullanıma girdi.
Yerel medyadaki haberlere göre, devlet destekli Belçika Güvenli İletişim (BSC) şirketi tarafından geliştirilen ve "Beam" ismi verilen yeni uygulamayı yaklaşık 750 bin kamu çalışanı ve askeri personel kullanacak.
"Beam", yetkililerin WhatsApp ve Messenger gibi yaygın olarak kullanılan mesajlaşma uygulamalarına yabancı hükümetlerin erişebileceği ve bunların casus yazılımlar vasıtasıyla ele geçirilebileceği endişesi üzerine geliştirildi.
Ayrıca, yeni uygulamayla toplanacak verilerin yalnızca Belçika'da bulunan güvenli sunucularda saklanacağı açıklandı.
Savunma ve istihbarat personelinin "Beam"i kullanmaya çoktan başladığı belirtildi. Yeni uygulamanın gelecek haftadan itibaren kamu çalışanları arasında daha geniş çapta kullanıma sunulması planlanıyor.
BSC Direktörü Brandon De Waele, uygulamanın kamu çalışanları arasında aşamalı olarak devreye alınacağını doğrularken, sürece ilişkin teknik detay vermedi.