AK Parti'li Sırakaya: Belçika hükümetini bu gözü dönmüş teröristlere karşı gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Belçika'da terör örgütü PKK sempatizanlarının saldırılarına ilişkin, "Belçika hükümetini bu gözü dönmüş terörist ve yandaşlarına karşı gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara
Sosyal medya hesabından, terör örgütü yandaşlarının Belçika'daki saldırılarına ilişkin paylaşımda bulunan Sırakaya, şunları kaydetti:
"İşte Avrupa'nın göbeğinde DEM'lenen PKK'lılar ve yandaşları. PKK'ya 'terör örgütü', Türk vatandaşlarını hedef alan alçaklara 'terörist' diyemeyenlerin uzantıları ve onlarla ittifak kuranlar iyi izlesin."
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Görüntülerde saldırıya uğradığı görülen kişinin Efe isminde 16 yaşında bir öğrenci olduğunu belirten Sırakaya, "Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu (AP) önünde toplanan terör örgütü PKK yandaşlarının, Avrupa Parlamentosunu gezmeye gelen öğrenci grubunun içindeki Türk kardeşimize yönelik alçak saldırısını lanetliyor, Belçika hükümetini bu gözü dönmüş terörist ve yandaşlarına karşı acilen gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
İşte Avrupa’nın göbeğinde DEM’lenen PKK’lılar ve yandaşları !— Zafer Sırakaya 🇹🇷 (@SirakayaZafer) March 26, 2024
PKK’ya TERÖR ÖRGÜTÜ, vatandaşlarımızı hedef alan ALÇAKLARA,TERÖRİST diyemeyenlerin uzantıları ve onlarla ittifak kuranlar iyi izlesin !
0, hunharca saldırdıkları Efe isminde bir öğrenci kardeşimiz ve yaşı henüz 16 .… pic.twitter.com/oYttJyLTKU
Saldırıya uğrayan Efe isimli Türk gencini telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileklerini de ilettiğini belirten Sırakaya, "Terör örgütü paçavralarıyla hunharca ve canice saldırıya uğrayan Efe kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletip, durumu hakkında bilgi almak için aradığımızda, AP önünde bulunan PKK'lı grubun 'oruçlu' ve 'Türk' olduğunu öğrenmesi üzerine kendisine saldırdığını ifade etti." bilgisini verdi.
Belçika'da PKK terör örgütü ve yandaşlarının Türk vatandaşlarına saldırılarını, STK'ler ve ibadethaneleri hedef alarak sistemli ve bilinçli bir şekilde tırmandırılan olayları yakından ve dikkatle takip ettiklerini bildiren Sırakaya, "Belçikalı muhataplarımıza, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin önceliğimiz olduğu ve bu konudaki hassasiyetimizi bir kez daha ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.