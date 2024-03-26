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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Sivil insanlara saldıran terör destekçilerinin sokakta serbest dolaşma hakkı olamaz

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Belçika ve Fransa'da Türk vatandaşlarına yönelik terör saldırılarını kınadı.

Serdar Açıl  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Sivil insanlara saldıran terör destekçilerinin sokakta serbest dolaşma hakkı olamaz

Ankara

Kılıç, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Avrupa'da, terör örgütünün gerçekleştirdiği eylem ve saldırılara karşı kayıtsız kalınmasının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Türk vatandaşlarına yönelik terör saldırılarını şiddetle kınadığını ve AB üyesi ülkelerin artık demokrasi söyleminin arkasına sığınma imkanının kalmadığını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Terörist başı resimleri ve örgüt paçavralarını sallayarak dolaşan, sivil insanlara saldıran, organize suç örgütü gibi şiddet uygulayan terör destekçilerinin sokakta serbest dolaşma hakkı olamaz. Terör örgütü sevicileri, yaşadığınız ülkelerdeki tüm resmi ve adli makamlar nezdinde sizleri sonuna kadar takip edeceğiz. Irkçılığa ve terörle karşı tüm dünya ortak mücadele etmeliyiz."

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