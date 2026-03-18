Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız. Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız. Beyrut'un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız. Suudi Arabistan, Riyad'a füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.
Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Denizlerimiz, okyanuslarımız, çağdaş çatışmaların yeni alanları

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, denizlerin ve okyanusların, çağdaş çatışmaların yeni alanları haline geldiğini belirtti.

Esra Taşkın  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Denizlerimiz, okyanuslarımız, çağdaş çatışmaların yeni alanları

Paris

Loire-Atlantique vilayetinde Fransa'nın yeni nesil uçak gemisinin şantiyesini ziyaret eden Macron, burada yaptığı konuşmada, Özgür Fransa isimli yeni nesil uçak gemilerinin 310 metre uzunluğunda, bünyesinde 2 nükleer reaktörü olan 80 bin ton kapasiteye sahip olacağını kaydetti.

Macron, geminin 10 milyar avroluk yatırım gerektireceğini, maliyetinin yüzde 90'ının Fransız firmaların yararına olacağını ve ülkede yeni istihdam sağlayacağını ifade etti.

Bu gemi için 2038'e kadar ülkenin en zeki insanlarının ve zanaatkarlarının seferber edileceğini kaydeden Macron, yeni uçak gemilerinin bir savaş gemisinden daha fazlası ve bir güç göstergesi olduğunu savundu.

Emmanuel Macron, "Denizlerimiz, okyanuslarımız, çağdaş çatışmaların yeni alanları ve önümüzdeki yıllarda daha da öyle olacaklar" ifadesini kullanarak, deniz, hava ve komuta gücünü bir arada sergileyebilen ülke sayısının az olduğunu vurguladı.

Güçlü bir savunma sanayisine sahip olmadan, stratejik bir vekil güç ve ekonomik olarak bağımlı olmaya mahkum olacaklarına dikkati çeken​​​​​​ Macron,​​​​​​​ potansiyel düşmanların Fransa'nın bir güç olduğunu bilmesi gerektiğini söyledi.

