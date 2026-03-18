Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Denizlerimiz, okyanuslarımız, çağdaş çatışmaların yeni alanları
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, denizlerin ve okyanusların, çağdaş çatışmaların yeni alanları haline geldiğini belirtti.
Paris
Loire-Atlantique vilayetinde Fransa'nın yeni nesil uçak gemisinin şantiyesini ziyaret eden Macron, burada yaptığı konuşmada, Özgür Fransa isimli yeni nesil uçak gemilerinin 310 metre uzunluğunda, bünyesinde 2 nükleer reaktörü olan 80 bin ton kapasiteye sahip olacağını kaydetti.
Macron, geminin 10 milyar avroluk yatırım gerektireceğini, maliyetinin yüzde 90'ının Fransız firmaların yararına olacağını ve ülkede yeni istihdam sağlayacağını ifade etti.
Bu gemi için 2038'e kadar ülkenin en zeki insanlarının ve zanaatkarlarının seferber edileceğini kaydeden Macron, yeni uçak gemilerinin bir savaş gemisinden daha fazlası ve bir güç göstergesi olduğunu savundu.
Emmanuel Macron, "Denizlerimiz, okyanuslarımız, çağdaş çatışmaların yeni alanları ve önümüzdeki yıllarda daha da öyle olacaklar" ifadesini kullanarak, deniz, hava ve komuta gücünü bir arada sergileyebilen ülke sayısının az olduğunu vurguladı.
Güçlü bir savunma sanayisine sahip olmadan, stratejik bir vekil güç ve ekonomik olarak bağımlı olmaya mahkum olacaklarına dikkati çeken Macron, potansiyel düşmanların Fransa'nın bir güç olduğunu bilmesi gerektiğini söyledi.