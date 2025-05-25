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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul edecek.

Özcan Yıldırım  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul edecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, kabulün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde olacağını belirtti.

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Altun, şunları ifade etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Şerif'i kabulünde, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri çeşitli veçheleriyle değerlendirilecek, iki ülke arasında tesis edilen ve son toplantısı Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz şubat ayında İslamabad'ı ziyaretleri vesilesiyle düzenlenmiş olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında yürütülen işbirliği süreçleri gözden geçirilecektir."

Fahrettin Altun, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, terörle mücadele dahil olmak üzere bölgesel meseleler ve uluslararası konuların da ele alınacağını bildirdi.

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