Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi
ABD-İsrail saldırılarının sürdüğü İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi.
AA muhabiri, Tahran'da art arda patlamalar yaşandığını bildirdi.
- İran'dan atılan füzeler nedeniyle İsrail'de geniş bir alanda sirenler çaldı
- İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında 62 bin 440 konut ve 19 bin 187 ticari birim zarar gördü
- İran, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Bahreyn'deki bazı noktaları füze ve İHA'larla hedef aldı
Patlamaların ardından kentin doğusunda dumanlar yükselirken İran hava savunma sistemlerinin aktif olduğu görüldü.
Öte yandan İsrail ordusu, Tahran genelinde birden fazla noktaya saldırı başlattığını açıkladı.
