Yaşam

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti baharın gelişiyle hareketlenmeye başladı

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, baharın gelişiyle yeşilin tonlarına hakim olmaya başladı.

Veysel Altun  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti baharın gelişiyle hareketlenmeye başladı Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Samsun

Samsun'un Alaçam, Bafra ile 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgede yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 56 bin hektar genişliğe sahip.

Sulak alanları 12 bin hektar olan, barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan delta, 365 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2016 yılında giren Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, ender ya da nesli tehlike altındaki kuş türlerini barındırmanın yanı sıra özellikle göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri yönünden büyük önem taşıyor.

Yörede baharın gelişiyle yayılış gösteren kızıl eğrelti otu (azolla filiculoides), deltadaki su yüzeylerini yer yer kızıla bürüdü.

Kızılırmak'ın denize döküldüğü bölgeyi de içine alan delta, Türkiye'nin önemli biyolojik zenginlik alanlarından biri konumunda.

Yılkı atları ve manda varlığıyla öne çıkan, endemik bitki türlerine sahip deltada birkaç devenin de otladığını görmek mümkün. Bölge halkı tarafından yılın belirli döneminde deltaya salınan develerin varlığı, ziyaretçilerin de dikkatini çekiyor.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, doğa tutkunları, makro ve kuş fotoğrafçıları başta olmak üzere her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

