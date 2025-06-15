Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov'la İsrail-İran çatışmasına ilişkin telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda İsrail ile İran arasındaki çatışma ve yaşanan gerilimin muhtemel küresel ve bölgesel yansımalarını ele aldı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü.
- İsrail İran'a saldırdı
- İsrail, İran'da stratejik noktaları hedef aldı
- İran, İsrail'in saldırılarına karşılık balistik füze saldırıları düzenledi
- İsrail’in İran saldırılarının hedefi: Nükleer bombanın engellenmesi mi yoksa rejim değişikliği mi?
- İsrail ordusuna göre, İran geceki misilleme saldırılarında İsrail'e 80'e yakın füze attı
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Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma ve yaşanan gerilimin muhtemel küresel ve bölgesel yansımaları ele alındı.
Fidan, gelişmelerin endişe verici olduğunu belirterek, çatışmaların sona ermesi ve İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili anlaşmazlığın çözümü için tek yolun diplomasi olduğunu ifade etti.
İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma
İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.
İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.
İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.
Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.