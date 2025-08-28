Dolar
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor
Dünya

İsrail, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun, Husilerin kontrolünde bulunan Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Çağrı Koşak, Burak Dağ  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
İsrail, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi

Yemen

Husilere bağlı El-Mesire televizyonu, İsrail ordusunun Sana'ya 10'dan fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi.

AA muhabiri, İsrail ordusunun Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin konuşması sırasında saldırı düzenlediğini aktarırken, başkentin birçok bölgesinde patlamalar meydana geldiği öğrenildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Sana'ya yaptığı saldırıda "Husilerin önde gelen isimlerini hedeflediğini" kaydetti.

İsrail ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Yemen'in başkenti Sana'da Husilere ait hedefleri vurulduğunu açıkladı.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yisrael Katz, Yemen'e hava saldırılarını ordu komuta merkezinden takip etti.

Yemen'deki İran destekli Husileri çok defa uyardıklarını ileri süren Katz, "İsrail’e elini kaldıran herkesin eli kesilecektir" tehdidinde bulundu.

Saldırıya ilişkin henüz can kaybı ve yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

