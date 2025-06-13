İran, İsrail'in saldırılarına karşılık balistik füze saldırıları düzenledi
İsrail'in İran'a saldırıları devam ederken; İran da İsrail'e karşı balistik füze saldırıları düzenlediğini duyurdu.
Ankara
İsrail'in İran'a saldırıları devam ederken başkent Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuldu.
İran medyasında paylaşılan görüntülere göre, şiddetli patlamalar Tahran'ın batısında meydana geldi.
Hava saldırılarına savunma sistemleri karşılık verdi
İsrail'in Tahran'daki saldırılarına İran Atom Enerjisi Kurumu'nda konuşlu hava savunma sistemleri tarafından karşılık verildiği bildirildi.
Verilen karşılık sırasında Tahran'ın merkezinden gökyüzünde çok sayıda patlama görüldü.
İran medyasına göre, Tahran'ın merkez ve güney kesimlerine düzenlenen hava saldırıları püskürtüldü.
İran’ın başkenti Tahran’da yeniden patlama sesleri duyuluyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 13, 2025
• İran’ın yarı resmi Fars haber ajansı, İsrail saldırılarının sürdüğü İran’da Fordo nükleer tesisinin hedef alındığını bildirdi
• Bölgede iki patlama sesi duyulduğu ve tesisteki iki noktanın hedef alındığı açıklandı… pic.twitter.com/YR12g4Boir
İran, İsrail'in saldırılarına karşılık balistik füze saldırıları başlattı
Bu arada İran, İsrail'e karşı balistik füze saldırılarının başlatıldığını duyurdu.
İran devlet televizyonunun haberinde, "İran'ın füze saldırıları başlatıldı" ifadelerine yer verildi.
Saldırılar kapsamında İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarına yüzlerce balistik füze fırlatıldığı bildirildi.
Devlet televizyonunda, canlı yayında füzelerin Tel Aviv'e isabet ettiğine dair görüntüler yayımlandı.
İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırıları devam ederken başkent Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuldu.
Tahran'ın merkezinde duyulan şiddetli patlamalarla birlikte gökyüzünde hava savunma füzelerinin havadaki hedeflere karşılık verdiği görüldü.
İran Tel Aviv'i vurdu— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 13, 2025
İran'ın İsrail'in saldırılarına karşılık başlattığı balistik füze saldırıları sürüyor
Bölgeden yeni görüntüler ⬇️https://t.co/vpZ64D44bz pic.twitter.com/sVdUXXjoEh
İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırılarda en az 63 kişi yaralandı
İran'ın misilleme olarak İsrail'e düzenlediği füze saldırılarında en az 63 İsraillinin yaralandığı bildirildi.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin acil yardım servisi Magen David Adom Direktörü Eli Bin'den aktardığına göre, yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Saldırılarda yaralanan 63 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu, çok sayıda yaralanma vakasının şarapneller nedeniyle olduğu ifade edildi.
Yaralıların çoğunun Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesinden olduğu belirtildi.
Haaretz'in haberine göre, Ramat Gan'da İran füzelerinin isabet ettiği 9 bina tamamen yıkılırken saldırıların düzenlendiği bölgelerden çok sayıda kişi tahliye edildi.
Kanal12'nin haberine göre, İsrail genelinde saldırılardan etkilenen noktalarda 300 kişi evlerinden tahliye edildi.
İsrail ordu sözcülüğü yaptığı açıklamada İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda yüz kadar füze fırlattığını açıklamıştı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu "Sadık Vaat-3" operasyonunun başladığını teyit etti
İran devlet televizyonu da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
İsrail'in İran'a düzenlediği, sivil ve üst düzey askerlerin hayatını kaybettiği saldırıya işaret edilen açıklamada, "Siyonist rejimin işgal altında bulunan topraklardaki onlarca hedefi, askeri merkezleri ve hava üsleri 'Sadık Vaad-3' Operasyonu kapsamında vuruldu." ifadeleri kullanıldı.
İran ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkeye hava saldırılarında bulunan 2 İsrail savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi.
Kum kentinde de İsrail’e ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bilgisi verildi.
İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee ise X hesabından, İran'ın 2 İsrail uçağını düşürdüğüne ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunarak, "İran medyasının yaydığı bu haberler tamamen asılsızdır." iddiasında bulundu.
İran'dan İsrail'e yeni bir füze saldırısı düzenlendi
İsrail ordusu, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.
İsrail ordusu iç cephe komutanlığı, İran'dan bir salvo daha füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.
İsrail'de saldırıları bildiren cep telefonu uygulamalarında ve ülke genelinde saldırı alarmları çaldı.
Tüm sivillerin bir sonraki resmi duyuruya kadar korunaklı alanlara geçmeleri ve bu alanlarda kalmaları gerektiğini bildirdi. Açıklamada, korunaklı alanların yalnızca açık bir talimat doğrultusunda terk edilebileceği vurgulandı.
İran'dan füzelerin seyrinde yer alan işgal altındaki Doğu Kudüs'te gökyüzünden güçlü patlama sesleri duyuldu, gökyüzünde ışık izi bırakan füzeler görüldü.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, saldırının tespit edildiği andan itibaren İsrail'in hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.
İran'dan atılan füzelerin Ürdün semalarında imha edilmesi sonucu güçlü patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
İran, İsrail'e saldırılara gerekli görüldüğü sürece devam edeceğini duyurdu
İran, İsrail'in saldırılarına karşılık Tel Aviv'e yeni dalga balistik füze saldırıları başlatırken Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Ahmed Vahidi, İsrail'e karşı operasyonların gerekli görüldüğü sürece devam edeceğini açıkladı.
İran medyası, İsrail'e yönelik yeni füze saldırılarının yerel saat 01.20'de Tahran ve Kirmanşah'tan başladığını duyurdu.
İran devlet televizyonunda Tel Aviv'e isabet eden füzelerin görüntüleri yayımlandı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Vahidi, İsrail'e karşı operasyonların gerekli görüldüğü müddetçe devam edeceğini bildirdi.
İran: İsrail'in askeri üsleri hedef alındı
Mehr Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan "Sadık Vaat-3" operasyonuna ilişkin ikinci yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, İran'a yönelik saldırının çıkış noktası olan askeri üslerin ve askeri ekipmanların üretildiği sanayi merkezleri ve diğer askeri hedeflerin başarıyla hedef alındığı öne sürüldü.
Uydu görüntüleri ve istihbarat dinlemelerine göre onlarca balistik füzenin stratejik hedeflere isabet ettiğine dikkat çekilen açıklamada. İsrail'in engelleme çabalarına rağmen, İran'ın yoğun füze saldırı dalgalarına karşı koyamadığı iddia edildi.
İsrail ordusu İran'dan füzelerin ateşlendiğini duyurdu
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre de İran'dan İsrail'e doğru füzeler ateşlendi.
İran'ın İsrail’e yönelik balistik füze saldırılarına ait yeni görüntüler ⤵️— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 13, 2025
• Füzelerin vurduğu binalarda tahribat meydana geldi
• İsabet alan cadde ve ana arterlerde çukurlar oluştu
• Patlamalar nedeniyle çok sayıda araç hasar gördü
• Bazı bölgelerde çıkan yangınlara… pic.twitter.com/QEwHBi2oQH
Hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail vatandaşlarına sığınaklarda kalmaları çağrısı yapıldı.
İsrail vatandaşları Askalan’daki marketlere akın ederek rafları boşalttı https://t.co/vpZ64D3wm1 pic.twitter.com/J5oWlqpszl— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 13, 2025
Ayrıca, İsrail'deki cep telefonlarında uyarı alarmları çalarak, "sığınaklara gidilmesi" talimatı gönderildi.
Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı'na yakın bir nokta İran füzesiyle vuruldu
İsrail ordu radyosunun haberinde, İran'dan atılan füzelerden birinin Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı'nın çok yakınına isabet ettiği ve bölgede füze saldırısı nedeniyle çıkan yangına müdahale edildiği belirtildi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, şu ana kadar 2'si ağır, 2'si de orta derecede olmak üzere 7 kişinin yaralandığı aktarıldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan onlarca füzenin ülkeye fırlatıldığı ve hava savunma sistemlerinin bunları önlemek için çalıştığı vurgulandı.
İran'ın misilleme için fırlattığı füzeler nedeniyle İsrail genelinde sürekli alarmlar devreye giriyor.
İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail itfaiye ve kurtarma ekiplerinin Tel Aviv bölgesinde isabet alan üç yerde yangın söndürme çalışmaları yürüttüğü, halkı tahliye etmeye çalıştığı bildirildi.
İsrail ordu radyosu ayrıca, İran'dan İsrail'e 150'den fazla füze ateşlendiğini ve üçüncü dalga saldırıya karşı koymak için hazırlık yapıldığını aktardı.
İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada, şimdilik sığınaklardan çıkılabileceği ancak sığınıkların yakınlarında durulması gerektiği uyarısında bulunuldu.
Öte yandan İsrail ordu sözcülüğünden, füzelerin isabet ettiği noktaların görüntüleri ve konum bilgilerinin internette paylaşılmaması "İran'ın bu kayıtları takip ederek saldırı kapasitesini artırabileceği" uyarısı yapıldı.
İran: Urumiye, Erdebil ve Merivan kentlerinde 5 insansız hava aracı düşürüldü
İran Emniyet Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin çeşitli sınır bölgelerindeki sınır muhafızlarının, son birkaç saat içinde 5 İHA'yı tespit edip düşürmeyi başardığı bildirildi.
Açıklamada, Sınır Muhafız Kuvvetleri tarafından Urumiye'de 1, Erdebil'de 3 ve Merivan kentinde de 1 İHA'nın düşürüldüğü ifade edildi.
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Tahran'da vatandaşlar sevinç gösterilerinde bulundu
Tahran'ın İnkılap Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi İran'ın İsrail'e füze saldırısını tekbirlerle karşılayarak sevinç gösterisinde bulundu.
İran ve Filistin bayrakları ile Hizbullah flamaları taşıyan İranlılar, silahlı kuvvetler yetkililerine teşekkür etti.
Tahranlılar, meydanda kurulan dev ekranda İsrail'e düzenlenen füze saldırılarına dair görüntüleri izledi.
Öte yandan ülkenin birçok kentinde de halkın meydanlarda kutlamalar yaptığına ilişkin görüntüler devlet televizyonunda yayımlandı.
Hamaney, İsrail'in bu suçtan sağ kurtulamayacağını söyledi
İran lideri Ali Hamaney de İran devlet televizyonu Hamaney'in ulusa sesleniş mesajını yayınladı.
Hamaney, "Silahlı kuvvetler kararlılıkla hareket edecek ve aşağılık Siyonist rejimi perişan edecektir. Siyonist rejim bu suçtan sağ kurtulamayacaktır. İran halkı emin olsun ki bu konu hiçbir şekilde hafife alınmayacaktır." ifadelerini kullandı.
İran saldırıların hukuka uygun, "sert ve kararlı" olacağını duyurdu
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'e karşı saldırıların ardından gelen itidal çağrılarını reddederek, "İran'ın İsrail'in saldırganlığına cevabı, BM Şartı'na uygun olarak sert ve kararlı olacak." dedi.
İran Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Erakçi, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Erakçi, İsrail'in İran'ın ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden, nükleer tesislerine ve yerleşim alanlarına saldıran eylemlerini uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirdi.
İran'ın, İsrail saldırganlığı karşısında başlattığı eylemlerine karşılık itidal çağrılarının "haksız" olduğunu belirten Erakçi, "İran'ın İsrail'in saldırganlığına cevabı, BM Şartı'na uygun olarak sert ve kararlı olacak." ifadelerini kullandı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ise bölgede artan gerginlikten duyduğu üzüntüyü dile getirerek, tüm taraflardan itidal ve diplomasi yoluyla sorunların çözülmesi yönünde umutlu olduklarını belirtti.
Netanyahu sığınakta toplantı yaptı
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu'nun çok sayıda bakan ve üst düzey savunma yetkilisiyle son durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.
İran'dan iki dalga halinde yapılan misillemenin ardından Başbakan Netanyahu'nun bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle sığınakta bir araya geldiği vurgulandı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın iki dalga halinde düzenlediği misilleme saldırılarıyla "kırmızı çizgiyi aştığını” söyleyerek İran'ın “çok ağır bir bedel” ödeyeceği tehdidinde bulundu.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katz, "İran, İsrail'deki sivil nüfusun yaşadığı bölgelere füze atmaya cesaret etmekle kırmızı çizgileri aştı.” ifadesini kullandı.
Bu arada İsrail Başbakanlığı X sosyal medya hesabından Netanyahu’nun İran halkına yönelik açıklamalarına yer verildi.
"İsrail’in mücadelesinin İran halkına karşı değil, (İran) rejime karşı" olduğunu öne süren Netanyahu, "İsrail ve İran milletlerinin dost olduğu" ifadelerini kullandı.
Netanyahu, "İran halkının, bayrağı ve tarihi mirası etrafında birleşerek özgürlüğü için ayağa kalkmasının zamanı geldiğini" öne sürdü.
ABD'nin, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını püskürtmeye destek verdiği belirtildi
ABD güçlerinin, İran'ın İsrail saldırılarına karşılık olarak attığı füzelerin etkisiz hale getirilmesine destek verdiği belirtildi.
Amerikan Axios haber platformunun adı açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberde, bölgedeki Amerikan kuvvetlerinin "İsrail'in savunmasına" destek verdiği kaydedildi.
Haberde, ABD güçlerinin, İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerin etkisiz hale getirilmesinde İsrail ordusuna destek olduğu ifade edildi ancak detaylara yer verilmedi.
Öte yandan AA muhabirine açıklama yapan ve adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, İran füzelerinin etkisiz hale getirilmesinde İsrail'e destek verdiklerini teyit etti.
ABD'li yetkili, Amerikan ordu unsurlarının İsrail'e tam olarak nasıl yardım sağladığına ilişkin detaylara ise girmedi.
ABD Savunma Bakanlığından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
ABD, füze önleme operasyonlarına yardımcı olmak ve bölgedeki ABD üslerini daha iyi korumak için bölgedeki askeri varlıklarını İsrail'e yaklaştırdığını duyurmuştu.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına Amerikan unsurlarının katılmadığını açıklamıştı.
İran, hava sahasının yarın saat 14.00'e kadar uçuşlara kapalı olacağını açıkladı
İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, ülkenin Sivil Havacılık Örgütü NOTAM yayımladı.
Buna göre, ülkenin hava sahasının yarın saat 14:00'e kadar uçuşlara kapalı olacağı belirtildi.
Lübnan Sivil Havacılık Müdürlüğü de ülkenin hava sahasının yarın saat 06.00'ya kadar uçuşlara kapatıldığını açıkladı.
Açıklamada, Lübnan Sivil Havacılık Müdürlüğü’nün, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayez Resamini’nin talimatları doğrultusunda ülke hava sahasını bugün 22:30 ile yarın 06:00 arasında kapatma kararı aldığı ifade edildi.
Ürdün: Ülkenin bazı bölgelerine havadan nesneler düştü
Ürdün'ün başkenti Amman'da da başlatılan roket saldırıları sonrası siren sesleri duyuldu.
Ürdün, ülkenin bazı bölgelerine "havadan nesnelerin" düştüğünü, ancak herhangi bir can kaybının bildirilmediğini duyurdu.
Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, ülkenin bazı bölgelerine havadan nesnelerin düştüğü, ancak herhangi bir yaralanma bildirilmediği ifade edildi.
Ürdün Silahlı Kuvvetleri, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıların ardından herhangi bir ihlale karşılık vermek üzere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçaklarının sınır hattı boyunca yoğun devriye uçuşları gerçekleştirdiğini duyurmuştu.
İsrail, Fordo'daki nükleer tesisini hedef aldı
İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İsrail saldırılarının sürdüğü İran’da, Fordo nükleer tesisinin hedef alındığını bildirdi.
Fars Haber Ajansına göre, kısa süre önce Fordo'daki nükleer saha alanından iki patlama sesi duyuldu ve tesisteki iki nokta hedef alındı.
Tebriz'deki saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı
Öte yandan İran'da saldırılarını sürdüren İsrail'in Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tebriz kentine düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 35 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Doğu Azerbaycan eyaletinin Kriz Yönetimi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail'in Tebriz'de Şehid Medeni Havalimanı, Bostanabad ilçesi, Merage ilçesi ve hava üssünü hedef aldığı belirtildi.
Sabaha karşı başlayan ve şu ana kadar aralıklarla devam eden saldırılarda 18 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Netanyahu, düzenledikleri saldırılara İran'ın karşılık vereceğini söyledi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ulusa sesleniş konuşmasında, Eylül 2024'te düzenledikleri suikastla Hizbullah eski Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürmelerinin ardından İran'ın nükleer programına hız verdiğini iddia etti.
İsrail Başbakanı, "İran, bu tarihten sonra nükleer silah elde etmek için açıkça adım atmaya başladı. Harekete geçmemiz gerekiyordu. Ben, nisan sonunda operasyon için karar aldım. Farklı nedenlerden dolayı bu gerçekleşmedi. Daha sonra Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı ile bugünü belirledik." ifadelerini kullandı.
İran'a saldırıların devam edeceğini bildiren Netanyahu, "Bu ilk ancak tek hedef değil." diye konuştu.
İsrail'in İran'a Ekim 2024'te düzenlediği saldırının ardından Tahran'ın balistik füze programına da hız verdiğini savunan Netanyahu, İran'ın 3 yılda 10 bin füze üretecek kapasite artırımı yaptığını ileri sürerek "daha fazla bekleyemeyeceklerini" dile getirdi.
Netanyahu, İsraillilere seslenerek "İran karşılık verecek, karşı saldırı olacak, bu çok şiddetli olabilir. Füzeler gelecek. Coşkuya kapılmayın, talimatları dinleyin." dedi.
ABD'yi bilgilendirdiklerini de aktaran Netanyahu, şunları kaydetti:
"Amerika'nın pozisyonunu Amerika'ya bırakıyorum. Saldırı hakkında onları bilgilendirdik. Şimdi ne yapacaklar? Bunu Başkan Trump'a bırakıyorum, o, kararlarını bağımsız biçimde alıyor, onun adına konuşamam."
Netanyahu, İran'a "tarihinin belki de tek örnek" saldırısını düzenlediklerini iddia ederek füze rampalarını vurduklarını ancak İran'ın füze üretim tesislerinin asıl hedefleri olduğunu belirtti.
İsrail ordusu, İran'ın hava savunma sistemine ait onlarca hedefin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
İsrail ordusu, İran’ın hava savunma sistemine ait onlarca hedefin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İran Hava Kuvvetlerine ait askeri üslerin hedef alındığı ve imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, cuma gününün erken saatlerinde, İsrail ordusunun İran Hava Kuvvetlerine ait İran’daki Hemedan ve Tebriz askeri üslerini hedef aldığı belirtilirken, saldırıda Tebriz üssünün imha edildiği kaydedildi.
İran rejiminin hava savunma sistemine, insansız hava araçlarına (İHA) ve karadan karaya füze rampalarına ait onlarca hedefin vurulduğu ve imha edildiği aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarını sürdüreceği anlatıldı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın, İsrail'e doğru iki dalga halinde 100'den az füze fırlattığını belirtti.
İran'ın gönderdiği füzelerin çoğunun engellendiğini ve hedeflerine ulaşamadığını ifade eden Adraee, sayı belirtmeden az sayıda binanın hasar gördüğünü aktardı.
İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı, Hamaney ve üst düzey siyasi isimleri hedef almayacaklarını söyledi
İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, başlattıkları saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve üst düzey siyasi isimleri hedef almayacaklarını belirtti.
Kanal 12'ye konuşan Hanegbi, İsrail saldırılarının amacının nükleer programını tamamen rafa kaldırmaya zorlayarak İran'ı askeri baskı altına almak olduğunu aktardı.
Hanegbi, saldırılarla "İran'ın nükleer programı, balistik füze kabiliyetleri, karadan İsrail'i yok etme kapasitesine saldırmak ve İran'ın nükleer programının diplomatik yollarla uzun vadede engellenmesi için gerekli koşulları oluşturmak" olmak üzere dört hedefe odaklandıklarını kaydetti.
İsrail ordusunun İran'ın nükleer programını yok etmek gibi bir hedefe sahip olup olmadığına ilişkin soruya Hanegbi, "Bu mümkün değil. Kinetik yollarla yapılamaz." dedi.
İsrail'in İran içinde kara unsurları olup olmadığı sorusuna Hanegbi, "İran'da sadece Hava Kuvvetleri ve Donanma'yı ilişkin bir çatışma yok." yanıtını verdi.
Hanegbi, başlattıkları saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile üst düzey siyasi isimleri hedef almayacaklarını vurguladı.
İran'ın nükleer programının rafa kaldırılmasını ancak ABD'nin sağlayacağını belirten Hanegbi, "Yalnızca Başkan Trump. O, 'iyi bir anlaşma' olarak tanımlanan şeyi gerçekleştirme yeteneğine sahip. Eğer İran kendi seçimiyle nükleer silahlardan vazgeçerse büyük bir maliyetten kurtulur ve büyük avantajlar elde eder." ifadelerini kullandı.
ABD'nin saldırılar öncesi bilgilendirildiğini doğrulayan Hanegbi, Trump'ın göreve geldiği günden bu yana İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer veya kendisinin Washington yönetimiyle sürekli diplomatik temas halinde olduğunu vurguladı.
Hanegbi, Tel Aviv ile Washington arasındaki ilişkilerde gerilim olduğu iddialarının doğru olmadığını belirterek, ABD'nin bugün de İran'la nükleer anlaşmaya varmak istediğini ancak bir noktada "İranlılarla bir anlaşmaya varılamayacağını anladıklarını" kaydetti.
İsrail yolcu uçakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi havalimanlarına indi
İsrail'e ait çok sayıda yolcu uçağı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka ve Baf havalimanlarına iniş yaptı.
Rum basınında yer alan haberlerde, başta Larnaka Havalimanı olmak üzere GKRY'ye inen İsrail yolcu uçağı sayısının 50'ye ulaştığı belirtilirken, uçakların bir kısmının İran'ın misilleme yapacağı endişesiyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkarak GKRY'ye getirildiği bilgisine yer verildi.
Haberlerde, Larnaka ile Baf havalimanlarına iniş yapan yolcu uçaklarının bir kısmının ise başka ülkelerden İsrail'e gitmek üzere havalanan ancak Tel Aviv'e iniş yapamadıkları için GKRY'ye yönlendirilen uçaklar olduğu kaydedildi.
GKRY güvenlik güçlerinin havalimanlarında önlemleri artırdığının aktarıldığı haberlerde, gelen yolcu uçaklarının büyük bölümünün İsrail'in ulusal bayrak taşıyıcısı El Al Havayollarına ait olduğu bildirildi.
GKRY resmi makamları uçaklarla ilgili henüz resmi açıklama yapmazken, her 2 havalimanında da uçakların hava trafiğini engellememesi için boş bir alana park pozisyonunda çekildiği belirtildi.
İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi
İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.
Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.
Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.
İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 329 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.
İsrail, saldırıların devam edeceğini açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.