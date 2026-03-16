Beyrut'un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
Aile ve Gençlik Fonu'ndan genç çiftlere sağlanan destek 10 milyar lirayı aştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bugüne kadar 10 milyar 73 milyon lira destek sağladıklarını bildirdi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, aile kurumunun desteklenmesi ve güçlendirilmesi ile gençlerin sosyal risklere karşı korunması amacıyla Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduklarını belirtti.

Aile kurmayı her daim teşvik ettiklerini ve aileyi güçlendirmeyi ana hedef olarak gördüklerini kaydeden Göktaş, bu kapsamda Aile ve Gençlik Fonu'nu 81 ilde uyguladıklarını ifade etti.

Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'ndan daha fazla genç çiftin yararlanabilmesi için ocakta kredi miktarını güncellediklerini anımsatarak, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz." bilgisini verdi.

Fondan yararlanma kriterlerinden biri olan gelir şartını da yükselttiklerini hatırlatan Göktaş, "Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkardık. Buna ek olarak, 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz." açıklamasını yaptı.

Göktaş, proje kapsamında başvurusu onaylanan çiftlere kredi desteğinin 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde verildiğini, evlilik öncesinde ve sonrasında da danışmanlık hizmeti sunulduğunu belirtti.

"Başvuru sayısı 214 bin 978'e ulaştı"

Evlenecek gençlerin ekonomik, psikolojik ve sosyal açıdan sunulan desteklerle, evliliklerini daha sağlam temeller üzerine kurmalarını amaçladıklarını ifade eden Göktaş, evlilik yolundaki genç çiftleri yalnız bırakmadıklarının altını çizdi.

Bakan Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"2023'te kurulan Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvuru sayısı 214 bin 978'e ulaştı. Fondan 164 bin 930 gencimiz faydalanmaya hak kazanırken, bugün itibarıyla 63 bin 466 genç çiftimize kredi ödemelerini gerçekleştirdik. Aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan bu fon kapsamında bugüne kadar toplam 10 milyar 73 milyon lira destek sağladık. Fondan faydalanan 6 bin 812 çiftimizin 6 bin 891 çocuğu dünyaya geldi. Ayrıca ülke genelinde 160 bin genç çiftimize eğitim ve danışmanlık hizmeti verdik."

Aile ve Gençlik Fonu'na e-Devlet üzerinden veya "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/" adresinden başvurulabiliyor.

