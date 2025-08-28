Almanya'da polis Filistin'e destek eylemine katılanlara sert müdahalede bulundu
Almanya’nın başkenti Berlin'de polis, Filistin'e destek eylemine katılanlara sert şekilde müdahale etti.
Başkentin Hackescher Markt bölgesinde, Gazze'deki İsrail saldırılarını protesto etmek, gazetecilerin öldürülmesine ve Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkati çekmek için yaklaşık 200 Filistin destekçisi bir araya geldi.
▪️ Kreuzberg’de binlerce kişi Gazze’deki açlık krizine dikkat çekmek için yürüyüş yaptı
▪️ Polis, eylemin “kamu güvenliği için tehdit” olduğunu savunarak sert müdahale etti
▪️ Çok sayıda… pic.twitter.com/vXTaYbsNMc
Üzerinde "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Gıdaları Gazze'ye bırakın, hemen şimdi" ve "Gazze’de açlığı sonlandırın, ekmeği içeri alın" yazılı dövizlerin taşındığı gösteride "Terörist İsrail", "Çocuk katili İsrail" ve "Gazze’ye özgürlük" sloganları atıldı.
Berlin polisi Filistin'e destek eylemine sert müdahale etti. Zaman zaman göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı, polis bir kadın göstericiyi yumrukladı ve 8 göstericiyi gözaltına aldı.
