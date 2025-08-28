Dolar
41.04
Euro
48.09
Altın
3,417.46
ETH/USDT
4,467.50
BTC/USDT
111,911.00
BIST 100
11,368.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Almanya'da polis Filistin'e destek eylemine katılanlara sert müdahalede bulundu

Almanya’nın başkenti Berlin'de polis, Filistin'e destek eylemine katılanlara sert şekilde müdahale etti.

Mesut Zeyrek  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Almanya'da polis Filistin'e destek eylemine katılanlara sert müdahalede bulundu Fotoğraf: İlkin Eskipehlivan/AA

Köln

Başkentin Hackescher Markt bölgesinde, Gazze'deki İsrail saldırılarını protesto etmek, gazetecilerin öldürülmesine ve Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkati çekmek için yaklaşık 200 Filistin destekçisi bir araya geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Üzerinde "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Gıdaları Gazze'ye bırakın, hemen şimdi" ve "Gazze’de açlığı sonlandırın, ekmeği içeri alın" yazılı dövizlerin taşındığı gösteride "Terörist İsrail", "Çocuk katili İsrail" ve "Gazze’ye özgürlük" sloganları atıldı.

Berlin polisi Filistin'e destek eylemine sert müdahale etti. Zaman zaman göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı, polis bir kadın göstericiyi yumrukladı ve 8 göstericiyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fidan: Dünyanın soykırım olarak tanımladığı gerçeklik var, Netanyahu'nun yapmaya çalıştığı kendi soykırımını kapatmak
Bakan Kacır: Türk gençleri artık çok iyi biliyorlar ki Türkiye'de onlara sunabileceğimiz her türlü imkan var
Emine Erdoğan: Bu büyük festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum
4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesinde "Dijital Çağda Kişiselleştirilmiş ve Kapsayıcı Öğrenme" oturumu
Çekmeköy'de tırın jandarma aracına çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

Benzer haberler

Almanya'da polis Filistin'e destek eylemine katılanlara sert müdahalede bulundu

Almanya'da polis Filistin'e destek eylemine katılanlara sert müdahalede bulundu

Macron, daha güçlü bir Avrupa için Fransız-Alman ortaklığının "mükemmel uyumlu" olduğunu söyledi

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü

İsrail, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi

İsrail, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi
Sanatçılar, politikacılar, gazeteciler, doktorlar ve aktivistler Gazze'ye doğru yola çıkmaya hazır

Sanatçılar, politikacılar, gazeteciler, doktorlar ve aktivistler Gazze'ye doğru yola çıkmaya hazır
Fransa, Filistin'i tanıdıktan sonra Ramallah'ta büyükelçilik açmayı değerlendiriyor

Fransa, Filistin'i tanıdıktan sonra Ramallah'ta büyükelçilik açmayı değerlendiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet