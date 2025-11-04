Dolar
42.09
Euro
48.33
Altın
3,931.86
ETH/USDT
3,488.20
BTC/USDT
103,275.00
BIST 100
10,874.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları, Gazze protestoları

Yunanistan'da Filistin destekçisi göstericiler liman çıkışını kapattı, 1000 İsrailli turist mahsur kaldı

Yunanistan'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto eden göstericilerin Girit Adası’ndaki Suda Limanı’nın girişini kapatması sonucu yaklaşık 1000 İsrailli turistin bir gemide mahsur kaldığı bildirildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Esat Fırat  | 04.11.2025 - Güncelleme : 04.11.2025
Yunanistan'da Filistin destekçisi göstericiler liman çıkışını kapattı, 1000 İsrailli turist mahsur kaldı Fotoğraf: Kostas Metaxakis/AA

Kudüs

İsrail’in Yediot Ahronot gazetesinde yer alan haberde, "Bu öğleden sonra Yunanistan’ın Girit Adası’ndaki Suda Limanı’nda bir gemide yaklaşık bin İsrailli mahsur kaldı. Filistin yanlısı bir grup gösterici liman çıkışını kapattı." ifadeleri kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Haberde, gemide mahsur kalan İsrailli yolculardan Yossi Manor’un şu sözlerine yer verildi:

"Gemiden indik ve limandan ayrılmak istedik, ancak çıkışı pankartlarla kapatan yaklaşık on Filistin yanlısı gösterici vardı. Girit polisi çaresiz kaldı. Kapıları kapattılar ve polis dışarı çıkmamıza izin vermiyor."

Gazze Şeridi’ne yönelik, ABD destekli İsrail saldırıları, 8 Ekim 2023’te başlamıştı. İki yıldır süren saldırılar sonucu şu ana kadar 68 bin 865 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 170 bin 664 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'te 318 hafız için icazet töreni düzenlendi
İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza
Ankara'daki okullarda Gazze için düzenlenen kermesten elde edilen gelir AFAD'a bağışlandı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifadeye çağırıldı
Adalet Bakanlığı Sınavları başvuruları başladı

Benzer haberler

Yunanistan'da Filistin destekçisi göstericiler liman çıkışını kapattı, 1000 İsrailli turist mahsur kaldı

Yunanistan'da Filistin destekçisi göstericiler liman çıkışını kapattı, 1000 İsrailli turist mahsur kaldı

Filistin filmleri "13. Boğaziçi Film Festivali"nde izleyiciyle buluşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Filistinlilere göre İsrail sağlıksız gıdaları Gazze'ye sokarak "yeni bir açlık politikası" uyguluyor

Filistinlilere göre İsrail sağlıksız gıdaları Gazze'ye sokarak "yeni bir açlık politikası" uyguluyor
İsrail saldırısı nedeniyle yüzü tanınmaz hale gelen 15 yaşındaki Gazzeli Neda'nın "hayatı karardı"

İsrail saldırısı nedeniyle yüzü tanınmaz hale gelen 15 yaşındaki Gazzeli Neda'nın "hayatı karardı"
ABD basını: Trump yönetimi Gazze'de en az 2 yıl süreyle uluslararası bir gücün kurulmasını istiyor

ABD basını: Trump yönetimi Gazze'de en az 2 yıl süreyle uluslararası bir gücün kurulmasını istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet