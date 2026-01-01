Dolar
42.96
Euro
50.55
Altın
4,325.60
ETH/USDT
2,987.70
BTC/USDT
87,968.00
BIST 100
11,261.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Mescid-i Aksa’ya 2025'te Filistin topraklarını gasbeden 65 binden fazla İsrailli baskın düzenledi

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa, 2025 yılı boyunca Filistin topraklarını gasbeden on binlerce İsraillinin polis koruması eşliğindeki baskınlarına maruz kaldı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Ömer Erdem  | 01.01.2026 - Güncelleme : 01.01.2026
Mescid-i Aksa’ya 2025'te Filistin topraklarını gasbeden 65 binden fazla İsrailli baskın düzenledi

Kudüs

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025 yılı boyunca Filistin topraklarını gasbeden 65 bin 364 aşırı sağcı İsraillinin, polis koruması altında Mescid-i Aksa’ya girdiğini söyledi.

Geçen seneki baskınların, önceki yıllara kıyasla dikkat çekici biçimde arttığını belirten yetkiliye göre, 2024’te 53 bin, 2023 ve 2022’de 48 binden fazla ve 2021’de yaklaşık 35 bin aşırılık yanlısı İsrailli Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Filistin topraklarını gasbedenlerin baskınları, cuma ve cumartesi günleri hariç hemen her gün gerçekleşirken, Yahudi bayramları döneminde ise artış gösteriyor.

2025 yılında ayrıca, yerleşimcilerin baskınlar sırasında dini ritüeller, toplu dualar, şarkı söyleme ve İsrail bayrağı açma gibi eylemlerinin önceki yıllara göre benzeri görülmemiş şekilde arttığı kaydedildi.

Bu uygulamaların, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in aldığı kararlar doğrultusunda gerçekleştiği, Ben-Gvir’in de yıl içinde Mescid-i Aksa’ya birden fazla kez baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail polisi 2003 yılından bu yana Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin karşı çıkmasına rağmen Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine izin veriyor.

Filistinliler, İsrail'in Mescid-i Aksa dahil olmak üzere Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme, Arap ve İslami kimliğini yok etmeye yönelik ihlallerini yoğunlaştırdığını belirtiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muş'ta yolu kardan kapanan köydeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz için çığ uyarısı
Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi yapılacak
Kayak merkezlerinde yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşandı
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabında sinyalizasyon ve test çalışmaları sürüyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Mescid-i Aksa’ya 2025'te Filistin topraklarını gasbeden 65 binden fazla İsrailli baskın düzenledi

Mescid-i Aksa’ya 2025'te Filistin topraklarını gasbeden 65 binden fazla İsrailli baskın düzenledi

İsrail'in Somaliland'ı tanıması, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki saldırısını tetikledi

İsveç'te yılbaşı kutlamasını iptal eden yüzlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi

İsrail'de hazırlanan rapora göre, hapishanelerdeki Filistinli esirler içme suyundan mahrum bırakıldı

İsrail'de hazırlanan rapora göre, hapishanelerdeki Filistinli esirler içme suyundan mahrum bırakıldı
İsrail, 2025'te Filistin ve bölge ülkelerinde neden olduğu ölüm ve yıkımlarla övünüyor

İsrail, 2025'te Filistin ve bölge ülkelerinde neden olduğu ölüm ve yıkımlarla övünüyor
İsrail, Lübnan'ın güneyinde yerle bir ettiği Mervahin beldesinde ayakta kalan son evi de yıktı

İsrail, Lübnan'ın güneyinde yerle bir ettiği Mervahin beldesinde ayakta kalan son evi de yıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet