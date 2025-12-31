Dolar
İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Uygulama Noktası’nda yılbaşı dolayısıyla kent genelinde alınacak tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Dünya

İsrail, 2025'te Filistin ve bölge ülkelerinde neden olduğu ölüm ve yıkımlarla övünüyor

Sadece Gazze'de 71 binden fazla kişinin ölümüne neden olan İsrail ordusunun yayımladığı raporda, sivil ölümlere yer verilmezken, hedef alındığı iddia edilen örgütlerin liderlerinin öldürüldüğü ve gerçekleştirilen saldırı sayıları paylaşıldı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Halime Afra Aksoy  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
İsrail, 2025'te Filistin ve bölge ülkelerinde neden olduğu ölüm ve yıkımlarla övünüyor

Kudüs

İsrail ordusu, 2025 yılında Filistin ile Lübnan, Yemen ve İran'da düzenlediği yaklaşık 21 bin saldırıda sadece "yüzlerce kişiyi" öldürdüğünü iddia etti.

Ordunun yayımladığı yıllık raporda, "Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya ek olarak Lübnan, Suriye, İran ve Yemen'de 20 bin 900 saldırı ve '430 askeri operasyon' düzenlendiği" bilgisi paylaşıldı.

Gazze Şeridi'nde geniş çaplı saldırılar kapsamında "19 bin 530 hedefin vurulduğu, 13 bin 910 altyapının yok edildiği" aktarılan raporda, bölgedeki saldırılarda "4 tugay komutanı, 14 tabur komutanı ve 53 bölük komutanı" olarak açıklanan Filistinli direniş grupları liderlerinden 70'ten fazla kişinin öldürüldüğü öne sürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarda ise 230 Filistinlinin öldürüldüğü, 1190'ı Hamas üyesi olduğu iddiasıyla 7 bin 400 kişinin gözaltına alındığı, 1340 silah ele geçirildiği, eylem düzenlediği iddia edilen kişilere ait 30 ev ile dairenin yıkıldığı belirtildi.

İsrail güçlerinin, 2025 yılı boyınca Lübnan'da 380 kişiyi öldürdüğü; 210'u fırlatma rampası, bir cephane deposu, 149 kadar askeri bina ve 60 tünel girişi dahil askeri olduğu iddiasıyla 950 hedefin vurulduğu kaydedildi.

İran'ın hedef alındığı saldırılara ilişkin ise 1500 hedefin vurulduğu; yaklaşık 30 üst düzey askeri yetkili ile 11 nükleer bilim insanının öldürüldüğü ifade edildi.

Yemen'de ise İsrail ordusunun 180 savaş uçağının katılımıyla 20 saldırı gerçekleştirdiği; bu kapsamda 230 askeri hedefi vurduğu ve Husilerin 13 üst düzey yetkilisinin öldürüldüğü iddia edildi.

Sadece Gazze'de 71 binden fazla ölüm görmezden gelindi

İsrail ordusunun raporunda sivil ölümlere ve insani zararlara yer verilmezken, Filistin verilerine göre, İsrail'in sadece Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk en az 71 bin 269 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Ekim 2023'te başlayan ve 2 yıldan fazla süren soykırımı nedeniyle Gazze'de neredeyse taş üstünde taş kalmadı.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail saldırılarında Gazze'deki evlerin neredeyse yüzde 90'ı yıkıldı.

Bu ağır yıkım nedeniyle Gazze'de 1,5 milyondan fazla Filistinli derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

