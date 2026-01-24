Dolar
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail'in yakıt ve insani yardım girişini kısıtladığı Gazze'de şu ana kadar 10 çocuk soğuktan öldü

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, kış mevsiminin başlangıcından bu yana İsrail'in, yakıt ve insani yardım girişini engellediği bölgede 10 çocuğun soğuk sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Halime Afra Aksoy  | 24.01.2026 - Güncelleme : 24.01.2026
İsrail'in yakıt ve insani yardım girişini kısıtladığı Gazze'de şu ana kadar 10 çocuk soğuktan öldü Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin el-Mevasi bölgesinde yaşayan 6 aylık Filistinli bebek Yusuf Ömer Ebu Hamala, bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle yaşamını yitirdi. Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

Gazze

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "3 aylık Ali Ebu Zur, aşırı soğuk nedeniyle Aksa Şehitleri Hastanesi'nde hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Kış ayından bu yana Gazze'de soğuk havadan korunamadığı için hayatını kaybeden çocukların sayısının 10'a yükseldiği belirtildi.

Ateşkese rağmen insani krizin derinleştiği Gazze'de soğuk hava can almaya devam ediyor

İsrail'in ateşkese rağmen yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde, yüz binlerce kişi derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Bölgede etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, çadırları kullanılamaz hale getirirken özellikle küçük bedenler soğuğa dayanamıyor.

Ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmiş olsa da Gazze'deki insani durumda gözle görülür bir iyileşme yaşanmadı.

İsrail'in anlaşmada yer alan yükümlülükleri yerine getirmemesi, gıda, ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve barınma ekipmanlarının girişini kısıtlaması, krizin kalıcı hale gelmesine yol açıyor.

