Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Yürütülen çalışmalar, geleceğin Türkiye'sine sağlam bir miras bırakıyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkenin her köşesinde millete hizmet anlayışıyla yürütülen çalışmaların, geleceğin Türkiye'sine sağlam bir miras bıraktığını belirtti.
Ankara
Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın Şehir Hastanesi Açılışı, 6 Bin 973 Konut Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Erdoğan'ın sosyal konutlardan sağlık yatırımlarına uzanan projelerin Türkiye Yüzyılı vizyonunun en güçlü halkalarından biri olduğunu vurguladığını aktaran Duran, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin her köşesinde millete hizmet anlayışıyla yürütülen çalışmalar, sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamıyor, aynı zamanda geleceğin Türkiye'sine sağlam bir miras bırakıyor." değerlendirmesinde bulundu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Duran, Aydın'da açılışı yapılan eserlerin bu vizyonun sahadaki güçlü bir yansıması olduğuna dikkati çekerek, şehir hastanelerinden sosyal konutlara, millet bahçelerinden altyapı projelerine kadar uzanan bu hizmet zincirini, "insanı merkeze alan bir kalkınma anlayışının ürünü" şeklinde nitelendirdi.
Bu vizyonun merkezinde, eserle konuşan, hizmetle var olan bir anlayışın bulunduğunu dile getiren Duran, Aydın'da teslim edilen her konutun, açılan her kapının, kesilen her kurdelenin, Türkiye'nin büyüme iradesinin, milletin birliğinin ve emeğinin sembolü olarak hafızalarda yerini aldığını vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.