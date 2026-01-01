Kayak merkezlerinde yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşandı
Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Sarıkamış ve Palandöken ve Ilgaz Dağı kayak merkezlerinde yeni yılın ilk gününde yerli ve yabancı turistler kayak, kızak snowboard yaparak eğlendi.
Kars/Erzurum/Kastamonu
Kayak merkezinde 5 telesiyej ve toplam uzunlukları 30 kilometreyi bulan 10 farklı pist ile hizmet veriliyor.
Kar kalınlığının 110 santimetreye ulaştığı merkezde, karla bezenmiş sarıçam ormanları içinde, kristal kar üzerinde eşsiz doğa manzarasıyla kayakseverlere keyifli anlar yaşattı.
İstanbul'dan merkeze gelen Şahin Seval, AA muhabirine, kar yağışının ardın çok güzel ortam oluştuğunu belirterek, "Çok güzel bir gün, çok iyi kar ve pistlerde kaymak çok iyi. Kayakseverleri davet ediyorum." dedi.
Bir otelin satış pazarlama müdürü Volkan Gökay da Sarıkamış'ın özel bir yer olduğunu ifade ederek, "Dünyada sayılı kar kalitesinin olduğu ender yerlerden birisi burası. Kristal kar keyfi başladı, herkesi buraya davet ediyoruz." diye konuştu.
Palandöken
Havalimanı ve kent merkezine yakınlığıyla ziyaretçilerin önemli tercih noktası konumundaki Palandöken'de kayakseverler gönüllerince eğleniyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü ve kar kalınlığının 135 santimetreyi bulduğu merkeze gelenler, yeni yılın ilk gününde kayak yapmanın keyfini yaşıyor.
Yoğun tipinin de etkisiyle kayakçılar, uygun pistlerde kayak yaparak eğlencenin tadını çıkartıyor.
Snowboard ve kayak takımlarıyla uzun pistlerden kayan kayakseverlerin yanı sıra aileleriyle merkeze gelen çocuklar da kızaklarla kayarak tatillerini değerlendiriyor.
Kayakseverlerden Kerem Bülbül, yeni yılın ilk gününde kayak yapmaya geldiğini belirterek, "Turistler ve yerli misafirlerle eğlenceli zaman geçiyor. Herkese tavsiye ediyorum. Kayağı herkesin denemesi lazım. Gerçekten özellikle Erzurum Palandöken'de çok eğlenceli bir şey." dedi.
Ayberk Polat da kayak yaparak eğlendiklerini dile getirerek, "Erzurum çok güzel, hava bugün sert olsa da biz eğlenmeyi bildik." diye konuştu.
Burak Zeyrek ise arkadaşlarıyla snowboard yaptıklarını anlatarak, "Eğlenceli vakit geçiriyoruz. Bu sene çok güzel başladık, kar bol inşallah bu şekilde devam eder. Herkesi bekliyoruz. Tatil olduğu için yoğunluk çok fazla hava biraz daha iyi olsaydı daha yoğun olabilirdi." ifadesini kullandı.
Ilgaz Dağı
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında bulunuyor.
2020'de açılışı yapılan 5,6 kilometrelik piste sahip Yurduntepe Kayak Merkezi, her yıl İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin birçok kentinden gelen ziyaretçileri ağırlıyor.
Burada doğal güzellikler arasında yürüyüş imkanı bulan ziyaretçiler, kayak, snowboard ve kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.
Kayak merkezinde yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşanıyor.
Ziyaretçilerden Cüneyt Kandemir, AA muhabirine, Ankara'dan geldiğini belirterek, "Yaklaşık 20 yıl önce Ankara'ya taşındığımızda, 'Hafta sonu ne yapalım?' derken Ilgaz'a geldik. O gün bugündür her yıl bölgede kayak yapıyoruz. Çok memnunuz. Karın yağması yılbaşı tatilinde bize keyifli bir gün sundu. Çankırı ve Kastamonu'nun gözdesi olan Ilgaz Dağı'nın daha da değerlendirilmesini talep ediyoruz." dedi.
İstanbul'dan gelen Atakan Doralp da kayak merkezini her yıl ziyaret ettiğini dile getirerek, "Pistleri çok beğendim. Yılbaşını burada geçiriyoum. Kar yağdığı zaman daha keyifli oluyor." ifadesini kullandı.
Abdurrahman Akbak ise Ilgaz'ı Türkiye'nin en güzel kayak pisti olarak gördüğünü ifade ederek, herkesi Ilgaz'a davet etti.