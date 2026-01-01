Dolar
Gündem

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz için çığ uyarısı

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz için çığ uyarısı yapıldı.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 01.01.2026 - Güncelleme : 01.01.2026
Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz için çığ uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz'de yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.

Vatandaşlar, söz konusu durum karşısında dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

