Artvin Atabarı Kayak Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Atabarı Kayak Merkezi, son günlerde etkisini gösteren kar yağışlarının ardından kayakseverleri ağırlamayı sürdürüyor.

Yusuf Okur  | 15.03.2026 - Güncelleme : 15.03.2026
Kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta, 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'nda bulunan Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren merkezde, zorluk derecelerine göre uzunluğu 1300 metreye ulaşan iki pist bulunuyor.

Kayak ve doğa tutkunları, çam ormanlarıyla çevrili merkezdeki 595 metrelik telesiyej ve 159 metrelik teleski sistemiyle pistlere ulaşarak kayak ve snowboard yaptı, doğa yürüyüşleriyle hafta sonunu değerlendirdi.

Almanya'dan kente gelerek kayak yapan Elis Eldakesi, doğayı ve kayak merkezini çok beğendiğini söyledi.

Kayak yapmayı yaklaşık üç yıl önce öğrendiğini dile getiren Eldakesi, Avrupa'daki pistlerden sonra Artvin'de kayak yapmaktan keyif aldığını belirtti.

Halk Sağlığı uzmanı Mustafa Develi de kayak sporunu yeni öğrenmeye çalıştığını ifade ederek, "Kayak çok keyifli bir spor. İlk başta herkes zorlanabiliyor ama biraz gayret gösterince öğreniliyor. Hafta sonu yapılabilecek en güzel etkinliklerden biri." dedi.

Artvin Kayak ve Snowboard Kulübü Başkanı Oktay Sarıkaya ise Atabarı Kayak Merkezi'nin çam ağaçları arasında doğayla iç içe otantik bir alanda bulunduğunu söyledi.

Merkezde kristal kar eşliğinde hem kayak hem de snowboard yapılabildiğini belirten Sarıkaya, özellikle snowboard sporuna uygun pistlerin bulunduğunu kaydetti.

Kayak sezonunun genellikle kasım ayında başlayıp kar durumuna bağlı olarak nisan ayının sonuna kadar devam edebildiğine değinen Sarıkaya, "Bu sezon kar seviyesi oldukça yüksek. Pistte şu anda bir metreden fazla kar var. Bu karın bizi en az nisan ortasına kadar götüreceğini düşünüyoruz." dedi.



