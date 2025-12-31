İsrail'de hazırlanan rapora göre, hapishanelerdeki Filistinli esirler içme suyundan mahrum bırakıldı
İsrail'in resmi raporunda, İsrail Hapishaneler İdaresi'nin Gazze savaşının sürdüğü dönemde toplu cezalandırmayla Filistinli tutukluları 12 saat süreyle içme suyundan mahrum bıraktığı itiraf edildi.
Kudüs
Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, İsrail Adalet Bakanlığı Kamu Savunma Birimi, 2024 yılında hapishanelere yapılan ziyaretlere ilişkin rapor hazırladı.
Raporda, "Gazze savaşı sırasında Filistinli tutuklular toplu cezalandırma uygulamalarıyla içme suyundan mahrum bırakıldı, saatlerce süren bu uygulama bazen yarım gün suruyordu." ifadeleri kullanıldı.
Haaretz gazetesinin haberinde, İsrail Sivil Haklar Derneğinin Ocak 2025'te hapishanelerle ilgili raporların kamuoyuyla paylaşılması yönünde Kudüs Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğu ancak resmi makamların bugüne kadar söz konusu talebe yanıt vermediğine işaret edildi.
"İsrailli esirlerin Gazze'de tutuldukları" gerekçesiyle söz konusu raporların paylaşılmasına onay çıkmadığı savunulan haberde, İsrail Adalet Bakanlığının dün koşulların değiştiğine dikkati çekerek 6 raporu bahsi geçen dernekle paylaştığı ifade edildi.
Raporların, Kamu Savunma Birimi heyetlerinin güneydeki Necef bölgesinde bulunan hapishaneye geçen yılın mayıs, haziran ve eylül aylarında yaptığı ziyaretlere dayalı hazırlandığı vurgulanan haberde, şunlar kaydedildi:
"İlk iki ziyaretin sonuçları, Filistinli esirleri içme suyundan mahrum bırakma uygulamasının en azından hapishanenin bazı bölümlerinde gerçekleştiğini gösteriyor."
Filistinli esirleri içme suyundan mahrum etmenin toplu cezalandırma şeklinde belli aralıklarla yapıldığına dikkat çekilen haberde, diğer bazı yerlerde ise yarım gün boyunca içme suyu verilmediği bilgisi paylaşıldı.
Haberde, İsrail Hapishaneler İdaresi'nin Filistinlileri içme suyundan mahrum bırakma yönündeki toplu cezalandırma uygulamasını eylül ayındaki ziyaret öncesinde durdurduğu ifade edildi.
Öte yandan İsrail Hapishaneler İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Filistinli esirlerin içme suyundan mahrum bırakıldığı yönündeki toplu cezalandırmaların gerçeği yansıtmadığı iddia edildi.
Filistinli ilgili kurumlar, İsrail hapishanelerinde halihazırda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 bin 300 Filistinlinin olduğunu açıklamıştı.