Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek gösterisi gerçekleştiriliyor.
logo
Dünya, Gazze protestoları

İsveç'te yılbaşı kutlamasını iptal eden yüzlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Gazze halkıyla dayanışma için yılbaşı kutlamasını iptal eden yüzlerce kişi, Filistin'e destek gösterisinde bir araya geldi.

Atila Altuntaş  | 01.01.2026 - Güncelleme : 01.01.2026
İsveç'te yılbaşı kutlamasını iptal eden yüzlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla soğuk havaya rağmen Sergels Torg Meydanı'nda toplanan göstericiler, yılbaşını kutlamak yerine İsrail tarafından öldürülen çocuk ve sivillerin yasını tuttu.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Hemen ateşkese uyulsun" ve "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşıyan topluluk, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı durdurmasını ve İsveç'in İsrail'e silah satışına son vermesini istedi.

Burada grup adına yapılan açıklamada, "Yeni yılda Filistin'deki kitlesel ölümleri, kuşatmaları ve bu olaylara sessiz kalınmasını reddediyoruz. Adaletsizliğe göz yumarak yeni bir yıla başlamayı reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in Filistin ile yaptığı barışa uymadığına dikkat çekilirken, "Dünya yeni yıla girerken Filistin'de soykırım devam ediyor. Ateşkese rağmen Filistinliler öldürülüyor, kuşatma devam ediyor ve insanlar çadırlarda barınaksız kalarak donarak ölüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Filistin bayrakları ve meşaleler taşıyan göstericiler, İsveç Parlamentosuna doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

İstanbul'da yeni yılın ilk dakikalarında kar etkili oldu
Ankara'da yeni yıl kar yağışıyla başladı
CANLI - Filistin'e destek için on binlerce kişinin Galata Köprüsü'ne yürüyüşü başladı
Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'de

