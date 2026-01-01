Dolar
Van'ın Çatak ilçesinde çığ altında kalan kadın için arama çalışmaları başlatıldı
logo
Dünya, Gazze protestoları

İsrail Gazze’de işgal ettiği bölgeleri hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgalini sürdürdüğü bölgelere hava saldırıları ve topçu atışları düzenledi.

Mehmet Nuri Uçar, Ramzi Mahmud  | 01.01.2026 - Güncelleme : 01.01.2026
Gazze

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze kentinin doğu bölgelerini, orta kesimde yer alan Bureyc Mülteci Kampı ile Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin doğusunu hava ve kara saldırıları ile hedef aldı.

İsrail savaş uçakları, Refah’ın doğusuna hava saldırıları düzenledi, eş zamanlı olarak topçu atışları ile bölgeyi hedef aldı.

Tanıklar, bölgede şiddetli patlama sesleri ve İsrail askeri araçlarından aralıklı silah sesleri duyulduğunu belirtti.

Gazze kentinin doğusundaki Zeytun ve Şucaiyye mahallelerinde de hava saldırıları ve topçu atışları düzenlenirken bölgede patlama sesleri duyuldu.

Orta kesimdeki Bureyc Mülteci Kampı’nın doğu bölgeleri de İsrail ordusuna ait askeri araçlardan açılan ateş ve topçu atışlarının hedefi oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güney ve doğu sınır hatlarının yanı sıra kuzeyde geniş alanlarda işgalini sürdürüyor. Bu durum, İsrail’in Gazze topraklarının yüzde 50’sinden fazlasını fiilen işgal ettiği anlamına geliyor.

İsrail, 10 Ekim’den bu yana Hamas ile varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürürken, Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi’ne göre bu süreçte yaklaşık 969 ihlal gerçekleştirdi ve en az 418 Filistinli saldırılarda hayatını kaybetti.

İsrail'in 8 Ekim 2023’te başlayan ve iki yıl süren saldırıları sonucu Gazze’de 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 bini aşkın kişi yaralandı.

