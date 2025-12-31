Dolar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeklerini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Medipol Üniversitesinden Filistin'e destek mesajı

Medipol Üniversitesi, kampüs binasındaki LED ekranda Filistin'e destek mesajları vererek İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma dikkati çekti.

Gökçe Karaköse  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Medipol Üniversitesinden Filistin'e destek mesajı

İstanbul

Üniversitenin Kavacık'taki güney kampüs binasının dış cephesindeki LED ekranda "Yeryüzüne Adalet", "Filistin'e Özgürlük", "Free Gaza" yazılı mesajlar yer aldı.

Filistin'de yaşanan insani krize dikkati çeken yazıların ardından Türk ve Filistin bayrakları da binanın cephesini kapladı.

Yazılı mesajlar, bölgenin farklı noktalarından görülebiliyor.

