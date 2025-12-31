Medipol Üniversitesinden Filistin'e destek mesajı
Medipol Üniversitesi, kampüs binasındaki LED ekranda Filistin'e destek mesajları vererek İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma dikkati çekti.
İstanbul
Üniversitenin Kavacık'taki güney kampüs binasının dış cephesindeki LED ekranda "Yeryüzüne Adalet", "Filistin'e Özgürlük", "Free Gaza" yazılı mesajlar yer aldı.
Filistin'de yaşanan insani krize dikkati çeken yazıların ardından Türk ve Filistin bayrakları da binanın cephesini kapladı.
Yazılı mesajlar, bölgenin farklı noktalarından görülebiliyor.