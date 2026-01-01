Birçok ilde kar etkili oluyor
Yurdun birçok ilinde kar ve soğuk hava etkili oluyor.
Ankara
Meteorolojinin uyarılarının ardından yeni yılın ilk saatlerinde başlayan kar yağışı, İstanbul'un bazı bölgelerinde etkisini gösterdi.
Özellikle Anadolu Yakası'nda bulunan Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'da binaların çatıları, araçların üstü, yeşil alanlar ve yüksek kesimlerde kar görüldü.
Gece aralıklarla etkili olan karla beyaza bürünen Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.
İzmir
Urla ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Nohutalan ve Uzunkuyu mahallelerinde gece saatlerinde başlayan kar, sabah saatlerinde de sürdü.
Kar nedeniyle Nohutalan ve Uzunkuyu mahalleleri ve civarındaki yüksek kesimler beyaza büründü.
Yeni yılın ilk sabahına karla uyanan bazı vatandaşlar, karın keyfini yürüyüş yaparak çıkardı. Araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar da trafikte dikkatle ilerledi.
Bursa
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte, sabah başlayan karla kent merkezi beyaza büründü.
Osmangazi ilçesinde bazı vatandaşlar, kar topu oynadı.
Trafik ekipleri, yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Yalova
Kentin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda buzlanmaya karşı çalışma yaptı.
Erzurum
Kentte kar aralıklarla devam ediyor.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü şehirde yol ve kaldırımları buz kapladı, çatılarda buz sarkıtları oluştu.
Belediye ekiplerinin kaldırım temizleme çalışması yürüttüğü kentte bazı vatandaşlar, yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlara yem bıraktı.
Kars
Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar, bugün de etkisini sürdürdü.
Yoğun karla sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken Kars Belediyesi ekipleri, küreme çalışması başlattı.
Bazı vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Sarıkamış ilçesinde kar ve soğuk hava etkili oldu.
Sarıçam ormanları yağan karla beyaza büründü. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri, küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Volkan Aydemir, gezi için Kars'a geldiğini ifade ederek, "Kars'ı çok güzel ve ayrı gördük, iyi bir atmosfer var. Tarihi yapılarıyla açık hava müzesi olması bizim için ayrı bir cazibe, bu nedenle bizi çekiyor çok güzel." diye konuştu.
Lastikçi Muhammet Taş da kar yağışı ve soğuk havada çalıştıklarını belirterek, "Sarıkamış'ta kar yağışı başladı, mecburen ekmeğimiz için çalışıyoruz." dedi.
Ardahan
Kentte kar etkisini sürdürüyor.
Kent merkezi beyaza bürünürken yükseklerde kar yer yer tipiye dönüşüyor.
Kar, yollarda yoğun buzlanmaya neden oluyor.
Tunceli
Tunceli'de de aralıklarla devam eden kar, hayatı olumsuz etkiliyor.
Yağış nedeniyle sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekiyor.
Belediye ekipleri, ana caddelerde ve sokaklarda kar küreme çalışması yapıyor.
Kayseri
Kentte dün yer yer etkili olan kar, gece etkisini artırdı.
Yeni yıla beyaz örtüyle uyanan kentte, yağış artarak devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması çalışmalarını sürdürüyor.
Yozgat
Kentte iki gündür etkili olan kar devam ediyor.
Sabah iş yerlerine gelen vatandaşlar, dükkanlarının önünde biriken karları temizledi.
Sürücüler de araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.
Belediye ekipleri, kaldırımlarda kar küreme çalışması yapıyor.
Yozgat Valiliği de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, buzlanmaya dikkati çekerek, sürücülerin zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları, yola çıkacakların ise kış lastiği takmaları, zincir ve çekme halatı bulundurmaları uyarısında bulundu.
Öte yandan Akdağmadeni ilçesinde karla beyaza bürünen ormanlık alanlar dronla görüntülendi.
Sakarya
Hendek, Kocaali, Akyazı, Taraklı ve Sapanca ilçelerinin yüksek rakımlarında yaklaşık 1 haftadır aralıklarla yağan kar, yılbaşı gecesi kent merkezindeki yerleşim yerlerine hakim oldu. Gece saatlerinden itibaren başlayan, kent merkezini beyaz örtüyle kapladı.
Kar kalınlığının 20 santimetreye yaklaştığı yağış sonrası sabah aracıyla yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'nde yolların da buzlanmasıyla araçlar yolda kaldı. Vatandaşların birbirleriyle yardımlaşmasıyla ilerlemeye çalışan araçlar, hafif yokuşlu kısımlarda yola devam edemedi. Belediyeye ait otobüs de kayarak bir otomobile çarptı.
Bir süre mahsur kalan araçlar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar küreme araçlarının yol temizleme ve tuzlama çalışmasının ardından seyrine devam etti.
Sivas
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 947 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.
Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.
Van
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipinin etkili olduğu kentte 671 yerleşim yerinin yolu kapandı.
Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.
Kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı Gevaş ilçesinde tek katlı evler, araçlar ve ağaçlar karla kaplandı.
Kara sevinen çocuklar da kızakla kaydı, kardan adam yaparak eğlendi.
Erciş ilçesinde ise kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.
Kar kalınlığının yüksek bölgelerde yer yer bir metreyi bulduğu ilçede vatandaşlar iş yeri ve araçların üzerinde biriken karı temizledi.
Vatandaşlardan Muhlis Unus, kentte bir haftadır yoğun kar ve tipinin etkili olduğunu söyledi.
Birkaç yıldır böyle bir kar yağışını görmediklerini belirten Unus, "Yağış devam ediyor. Taziyeye gitmeyi düşünüyordum. Kardan dolayı arabamı yerinden çıkaramıyorum. Her taraf kar altında. Allah yola çıkacakların yardımcısı olsun." dedi.
Hakkari
Kentte dünden bu yana aralıklarla etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.
Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı kentte araç ve tek katlı evler karla kaplandı, vatandaşlar ve esnaf ev ile iş yerlerinin önünü temizlemeye çalıştı.
Sabah saatlerinde etkisini artıran kar, ulaşımda da aksamalara neden oldu.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 357 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Hakkari-Çukurca kara yolu da Üzümcü ve Çimenli köyleri arasında düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.
Bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.
Çığ düşme riski nedeniyle söz konusu güzergahın zaruri haller dışında kullanılmaması uyarısında bulunuldu.
Belediye ekipleri de sorumluluk alanındaki yollarda çalışmalarını sürdürüyor.
Yüksekova, Şemdinli, Derecik ve Çukurca ilçelerinde de etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Sürücülerin yollarda ilerlemekte güçlük çektiği ilçelerde belediye ekipleri, yol ve caddelerde kar temizleme çalışması yapıyor.
Kar ve tipi, Yüksekova-Şemdinli kara yolunda ulaşımda aksmalara neden oluyor.
Muş
Muş'ta etkili olan kar ve tipinin ardından ulaşımda aksamalar meydana geldi.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte kar nedeniyle 344 köy yolunun kapandığını söyledi.
Karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Yentür, "İlimizde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karla mücadele çalışmalarımız 68 iş makinesi ve 110 personelle yürütülüyor. Vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerimiz sahada." dedi.
Türk Kızılay görevlileri de kar yağışı nedeniyle Muş-Solhan kara yolunda kalan sürücülere ve yolculara kumanya dağıttı.
Türk Kızılay Bölge Müdürü Baran Akar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan yaklaşık 20 araca, ekiplerin bölgeye ulaşmasının ardından vatandaşlara beslenme desteği sağlandığını söyledi.
Zorlu hava şartlarına rağmen ekibin bölgeye ulaştığını belirten Akar, "Görevlilerimiz saatlerce yolun açılmasını bekleyen ve soğuk havayla mücadele eden sürücü ile yolculara ikramda bulundu." dedi.
Bitlis
Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 335 köye ulaşım sağlanamıyor.
Kentte aralıklarla etkisini sürdüren kar yaşamı olumsuz etkiledi, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Yoğun kar ve tipi sonucu kent genelinde 335 köy yolu kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları ve Bitlis Belediyesi ekipleri de ana arterler ile ara yollarda karla mücadele çalışması yaptı.
Park halindeki araçlar ve tek katlı evlerin karla kaplandığı kentte, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Yollarda oluşan buzlanma nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.