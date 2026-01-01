Dolar
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze'deki hükümet: 2026 acıların son bulduğu bir yıl olsun

Gazze'deki hükümet, İsrail’in saldırıları nedeniyle 2025 yılının "olağanüstü derecede ağır" geçtiğini belirterek gelecek sürecin saldırıların durdurulması ve insani iyileşmenin sağlanmasına odaklanması gerektiğini vurguladı.

Mehmet Nuri Uçar, Mohamed Majed  | 01.01.2026 - Güncelleme : 01.01.2026
Gazze'deki hükümet: 2026 acıların son bulduğu bir yıl olsun

Gazze

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 2026 yılının ilk gününde yayımladığı açıklamada, acil önceliğin İsrail’in soykırımının sona erdirilmesi, ablukanın kaldırılması ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmesi olduğunu belirtti.

Açıklamada, "2025 yılı Gazze’de yaşayan Filistinliler için ölüm, zorla aç bırakma ve yıkımla geçti. Bu politikalar 2,4 milyondan fazla insanı doğrudan etkiledi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail saldırılarının altyapıda benzeri görülmemiş bir yıkıma yol açtığı, tüm mahallelerin yerle bir edildiği ve 2 milyondan fazla Filistinlinin zorla yerinden edildiği aktarılan açıklamada, İsrail’in 8 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda, 71 bini aşkın Filistinlinin hayatını kaybettiği, 171 binden fazla kişinin yaralandığı, yaklaşık 9 bin 500 kişinin ise enkaz altında kayıp olduğu aktarıldı.

Açıklamada, tüm bu gelişmelerin "uluslararası toplumun ve suskun kalan adaletsiz dünyanın gözleri önünde" yaşandığına dikkat çekildi.

Yüz binlerce kişi açlık ve hastalık tehdidi altında yaşam mücadelesi veriyor

Açıklamada, geride kalan yıl boyunca Gazze’deki hastanelerin ve sağlık personelinin doğrudan hedef alınması, okulların, üniversitelerin, barınma merkezlerinin, ambulans ekiplerinin ve sivil savunma birimlerinin vurulmasının yaşamsal tüm sistemlerin çökmesine neden olduğu belirtildi.

İsrail’in gıda, ilaç ve yakıt girişini engellemeye yönelik sistematik politikalarının binlerce çocuk, kadın ve yaşlının hayatını kaybetmesine yol açtığı, yüz binlerce kişinin ise açlık ve hastalık tehdidi altında yaşam mücadelesi verdiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikler arasında, saldırıların derhal ve kalıcı şekilde durdurulması, ablukanın kaldırılması, tüm sınır kapılarının insani ve tıbbi yardım ile yakıt girişine tam ve sürekli olarak açılması, fiili bir yeniden inşa sürecinin başlatılması, çökmüş durumdaki sağlık sisteminin desteklenmesi ve yerinden edilen Filistinlilerin güvenli ve onurlu şekilde evlerine dönmelerinin sağlanması yer alıyor."

"2026 yılı acıların pekiştirildiği değil sona erdirildiği bir yıl olsun." ifadesi kullanılan açıklamada, Arap ve İslam ülkelerinin liderleri ile uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere, Gazze’de kalan yaşamın kurtarılması için hukuki ve ahlaki sorumlulukların yerine getirilmesi ve acil harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.

