İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 4 artarak 68 bin 872'ye çıktı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 4 artarak 68 bin 872'ye yükseldi.
İstanbul/Gazze
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan çıkartılan cenazelere ilişkin son veriler paylaşıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, enkazdan çıkarılan 1 kişi ile yeni saldırılarda hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni ve 7 yaralının ulaştığı belirtildi.
Ateşkesin başlamasından bu yana İsrail saldırılarında toplam 240 kişinin yaşamını yitirdiği, 607 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 511 cansız bedenin çıkarıldığı ifade edildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 68 bin 872'ye yaralıların sayısının 170 bin 677'ye ulaştığı aktarıldı.
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.
İsrail'in Gazze'de ateşkesi ihlal eden saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insansız hava aracıyla (İHA) bir grup Filistinliyi hedef aldığı belirtildi.
Haberde, Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nde gerçekleşen saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı ifade edildi.
İsrail'in Gazze'de ateşkese varılan 10 Ekim'den bu yana ihlallerini sürdürdüğüne işaret edilen haberde, İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli sayısının 240'a ulaştığı kaydedildi.
İsrail, Gazze Limanı’nın batısında 5 Filistinli balıkçıyı alıkoydu
Gazze'deki Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliğine bağlı Balıkçılar Komitesi Sorumlusu Zekeriya Bekr konuya dair açıklama yaptı.
Bekr, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"İşgal güçlerine ait hücumbotlar bu sabah Gazze Limanı’nın batısında balıkçı teknelerine saldırdı ve 5 balıkçıyı alıkoydu.
İsrail donanması balıkçıları kıyafetlerini çıkarmaya zorladıktan sonra denize inmeye mecbur bıraktı ardından onları kelepçeleyip bilinmeyen bir bölgeye götürdü."
Filistinli yetkili, alıkonulan balıkçılardan 4'ünün aynı aileden olduğunu belirtti.
İsrail askerleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı
Filistin Esirler Medya Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Nablus, Kalkilya, Tulkerim, Ramallah ve El Halil kentlerine baskınlar gerçekleştirdi.
Baskınlarda aralarında eski tutukluların da bulunduğu 16 Filistinli İsrail askerlerince gözaltına alındı.
İsrail ordusu, oto tamirhanesini yıktı
Öte yandan İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyindeki Dura kasabasında bir oto tamirhanesini içerisindeki eşyalarla birlikte tahrip etti.
Görgü tanıkları, buldozerler eşliğinde gelen bir İsrail birliğinin iş yerini "resmî belgeleri bulunmadığı" iddiasıyla yıktığını aktardı.
Kassam Tugayları: İsrailli esirin cesedini bulduk teslim hazırlıklarını yürütüyoruz
Telegram hesabından yazılı açıklama yapan Kassam Tugayları, İsrailli esirin cesedinin Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde İsrail ordusunun kontrolü altındaki "Sarı Hat" olarak bilinen bölgede bulunduğunu kaydetti.
Kassam Tugayları açıklamasında, İsrailli askerin naaşının teslimi için hazırlıkların sürdüğü ve yeri kaybolan cenazelerin bulunup çıkarılmasında Kızılhaç'a Kassam'dan ekiplerin eşlik etmesi ve iş makinelerinin Sarı Hat bölgesine girişinde büyük katkı sağladığını vurguladı.
Hamas Hareketi geçen pazar, aralarında Albay Asaf Hamami’nin de bulunduğu 3 İsrailli esirin cenazesini Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslim etmişti.
Bu üç cenazenin teslim edilmesiyle birlikte, Hamas ateşkesin başından bu yana İsrail saldırıları sonucu ölmüş olan İsrail askerlerinden 28 esirin 18’inin cenazesini teslim etmiş oldu.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.
İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.