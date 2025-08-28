Dolar
41.04
Euro
48.05
Altın
3,414.42
ETH/USDT
4,528.20
BTC/USDT
113,055.00
BIST 100
11,368.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Sanatçılar, politikacılar, gazeteciler, doktorlar ve aktivistler Gazze'ye doğru yola çıkmaya hazır

"Küresel Kararlılık Filosu" adıyla 44 ülkeden sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği, Gazze'deki İsrail ablukasını kırmak için Barselona ve Tunus'tan yola çıkacak gemilerde sanatçılar, politikacılar, gazeteciler, doktorlar ve aktivistler olacak.

Şenhan Bolelli  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Sanatçılar, politikacılar, gazeteciler, doktorlar ve aktivistler Gazze'ye doğru yola çıkmaya hazır

Madrid

"Gazze ile şimdiye kadar yapılmış en büyük dayanışma misyonu" olarak gösterilen Küresel Kararlılık Filosu kapsamında 31 Ağustos'ta Barselona'dan, 4 Eylül'de Tunus'tan onlarca tekne Gazze'ye doğru yola çıkacak.

Küresel Kararlılık Filosu'nun sözcülerinden alınan bilgiye göre, Barselona'nın "El Moll de la Fusta" limanından hareket edecek teknelerde aralarında eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau, Katalonya özerk yönetim parlamentosunda milletvekili Pilar Castillejo, Valensiya özerk yönetim parlamentosunda milletvekili Juan Bordera gibi siyasetçiler de bulunacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Her teknede gazeteci, doktor ve tanınmış kişiler olacak, her katılımcı önceden bir eğitim alarak tekneye binecek.

Sadece kadınların ve sadece ABD'li gazilerin olacağı tekneler de filoda yer alacak.

Asıl amacı İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak olan misyon kapsamında teknelerde sembolik olarak insani yardım malzemeleri ve gıda ürünleri de yer alacak.

Türkiye, Malezya, ABD, Brezilya, İtalya, Fas, Sri Lanka, Tunus, Hollanda ve Kolombiya'nın da aralarında bulunduğu 44 ülkedeki sivil toplum kuruluşlarından (STK) destek alan Küresel Kararlılık Filosu'na katılmak için şimdiye kadar 28 binden fazla başvuru yapıldı.

Barselona'dan 31 Ağustos'ta hareket edecek tekneler için bu kentte özel etkinlikler organize edilirken, İspanya'nın dört bir yanından binlerce kişinin otobüslerle Barselona'ya gelerek gemileri uğurlayacağı duyuruldu.

Etkinlikler kapsamında Macaco, Clara Peya gibi bazı ünlü sanatçıların ücretsiz konser vereceği açıklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Selçuk Bayraktar: Mavi vatan, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardandır
Diyarbakır'da çocuğu zorla götürmeye çalışan şüpheliye esnafın müdahalesi kamerada
İstanbul'da düzenlenen "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı tamamlandı
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında "Akdeniz ve Osmanlı Denizciliği" başlıklı konferans düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz olarak Terörsüz Türkiye'yi sizin için hayata geçireceğiz

Benzer haberler

İsrail, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi

İsrail, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi

Sanatçılar, politikacılar, gazeteciler, doktorlar ve aktivistler Gazze'ye doğru yola çıkmaya hazır

Fransa, Filistin'i tanıdıktan sonra Ramallah'ta büyükelçilik açmayı değerlendiriyor

İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten beri gözaltına aldığı 197 Filistinli gazeteciden 50’si hala hapiste

İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten beri gözaltına aldığı 197 Filistinli gazeteciden 50’si hala hapiste
İsrail saldırılarında Gazze'deki nüfusun yüzde 10’u hayatını kaybetti veya yaralandı

İsrail saldırılarında Gazze'deki nüfusun yüzde 10’u hayatını kaybetti veya yaralandı
Malezya'da Starbucks'ın satışları, geçen yıla göre yüzde 36 azaldı

Malezya'da Starbucks'ın satışları, geçen yıla göre yüzde 36 azaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet