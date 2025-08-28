Dolar
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'de yaşanan soykırım sadece milletimizin değil, bütün dünyanın kanayan yarası

Dışişleri Bakanı Fidan, "Filistin meselesi, son iki yıldır Gazze’de yaşanan soykırım sadece milletimizin değil Müslümanların, bütün dünyanın kanayan yarası." dedi.

28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'de yaşanan soykırım sadece milletimizin değil, bütün dünyanın kanayan yarası

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, canlı yayında gündemi değerlendirdi.

Fidan’ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

"İsrail'in dokunulmazlığı konusunda oluşan illüzyon dağıldı gitti.

Filistin meselesi, son iki yıldır Gazze’de yaşanan soykırım sadece milletimizin değil Müslümanların, bütün dünyanın kanayan yarası.

İsrail kendine 1967 sınırlarıyla verilmiş sınırların çok ötesine giderek bir yayılmacılık ve işgal peşinde. Bu çok açık.

İsrail'i durdurmayla ilgili elinde en fazla baskı aracı olan ülke Amerika bunu yeterince kullanmıyor."

Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'de yaşanan soykırım sadece milletimizin değil, bütün dünyanın kanayan yarası
