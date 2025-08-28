Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail saldırılarında Gazze'deki nüfusun yüzde 10’u hayatını kaybetti veya yaralandı

Tel Aviv yönetiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımında Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yüzde 10'u İsrail saldırılarında öldürüldü veya yaralandı.

Mustafa Deveci  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
İsrail saldırılarında Gazze'deki nüfusun yüzde 10’u hayatını kaybetti veya yaralandı

Ankara

Gazze'de yaşayan yaklaşık 2,3 milyon Filistinli, dünyanın gözü önünde İsrail soykırımı, açlık ve saldırılar nedeniyle sonu gelmeyen zorla yerinden edilmelere maruz kalıyor.

Hava, kara ve denizden Gazze'yi bombalayan İsrail, kadın, çocuk, sivil, gazeteci, sağlık çalışanı gözetmeksizin Filistinlilere karşı katliamlarını 692 gündür sürdürüyor.

İsrail, uluslararası hukuka göre savaşlarda dahi hedef alınması suç sayılan hastaneleri, okulları ve dini mabetleri bile hedef alıyor.

Saldırılar nedeniyle yerinden olan ve kendilerine en yakın okul veya hastanelere sığınan Filistinliler de sık sık İsrail saldırılarında hedef alındı ve alınmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze'de 34 hastane hasar gördü, 125 sağlık tesisi de etkilendi.

İsrail ordusu, bu süreçte Gazze'de zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındıkları da dahil olmak üzere 500'den fazla okulu da hedef aldı.

Gazze'deki nüfusun yüzde 10 öldürüldü veya yaralandı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 895 Filistinli hayatını kaybetti, 158 bin 927 kişi de yaralandı.

Konutların yüzde 92'sinin yıkıldığı veya hasar gördüğü Gazze'de, 5 ila 10 bin arasında Filistinlinin cenazelerinin enkaz altında olduğu belirtiliyor.

Bu rakamlar, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de nüfusun yaklaşık yüzde 10'unun İsrail saldırılarında öldürüldüğünü veya yaralandığını ortaya koyuyor.

İsrail'in verisine göre öldürülenlerin yüzde 83'ü sivil

İsrail saldırılarında öldürülen ve yaralananların büyük bir bölümünü ise kadın ve çocuklar oluşturuyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 50 binden fazla bebek ve çocuk İsrail saldırılarında öldürüldü veya yaralandı.

Tel Aviv yönetimi sık sık "Gazze'de sivilleri hedef almadıklarını ve sivil kayıpların benzer çatışmalara oranla düşük olduğunu" iddia etse de İsrail ordusuna ait gizli veri tabanı bunun aksini gösteriyor.

The Guardian gazetesinde bu ay yayınlanan habere göre, İsrail ordusunun gizli veri tabanından elde edilen veriler, İsrail güçlerinin Gazze'de öldürdüğü Filistinlilerin yüzde 83'ünün yani her altı kişiden beşinin sivil olduğunu gösteriyor.

246 gazeteci öldürüldü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında Gazze'deki toplumun her kesimi hedef alınıyor.

Hedef alınanlar arasında sağlık çalışanları ve gazeteciler de var. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 920'den fazla sağlık çalışanı öldürüldü, 1400'den fazlası da yaralandı.

Gazze'de yaşanan katliamları dünyaya duyurmaya çalışan Filistinli gazeteciler de İsrail saldırılarının hedefinde. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında 246 gazeteci de hayatını kaybetti.


