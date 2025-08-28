İsrail’e yaptırımın reddedilmesinin ardından 8 bakanın toplu istifa ettiği Hollanda’da neler oluyor?
Gazze’deki sivil kayıplar nedeniyle İsrail’e yaptırım uygulanmasını isteyen Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ve partisine mensup 8 isim, hükümetin engelleyici tavrını gerekçe göstererek görevlerinden ayrıldı. Mahreç Dünya’da bu gelişmenin perde arkasını, Anadolu Ajansı Amsterdam Muhabiri Selman Aksünger ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.