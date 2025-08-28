Dolar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir’de “Yaşlılık Çalıştayı”nda konuşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde “Efficiency Elektrikli Araç Yarışması”na ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Yeni elde edilen görüntü, İsrail'in Nasır Hastanesi'ne üst üste üç saldırı düzenlediğini ortaya koydu

CNN tarafından elde edilen yeni görüntü, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne üst üste iki değil ikisi eş zamanlı üç saldırı düzenlediğini ortaya çıkardı.

Irmak Akcan  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Yeni elde edilen görüntü, İsrail'in Nasır Hastanesi'ne üst üste üç saldırı düzenlediğini ortaya koydu Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

Ankara

CNN, İsrail ordusunun Nasır Hastanesi'ne düzenlediği, 22 Filistinlinin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin ele geçirdiği yeni görüntüyü kare kare çözümledi.

Kayıtta hastaneye iki farklı mühimmatın ateşlendiği açıkça gözler önüne seriliyor. Bir merminin ilk müdahale ekiplerinin toplandığı merdivene isabet ettiği ve bir saniyeden kısa süre sonra hemen hemen aynı noktada başka bir merminin patladığı görülüyor.

Toplam iki saldırının yapıldığı düşünülen ancak ikisi neredeyse eş zamanlı üç saldırının gerçekleştirildiğini ortaya koyan kayıtlarda ikinci ve üçüncü saldırıların en çok hasara ve ölümlerin çoğuna yol açtığı görülüyor.

Teknik istihbarat danışmanlığı şirketi Silahlanma Araştırma Hizmetleri (ARES) Direktörü N. R. Jenzen-Jones, yaptığı analizde, yeni videoda neredeyse eş zamanlı görülen iki merminin İsrail "M339" modeli gibi çok amaçlı tank silahlarına ait olabileceğine işaret ederek, hasarın bu tür mühimmatla uyumlu olduğunu belirtti.

İki merminin neredeyse aynı anda isabet etmesinin, iki tankın hedefe aynı anda ateş açmış olabileceğini gösterdiğini söyleyen Jenzen-Jones, "Bundan çok fazla anlam çıkarmak zor ama bu, 'fırsat hedefine' ateş eden tek bir araçtan ziyade daha dikkatli koordine edilmiş bir saldırıya işaret ediyor. Modern tankların sensörleri ve sistemleriyle desteklenen modern tank silahları çok hassastır." ifadelerini kullandı.

ABD ordusunun eski kıdemli patlayıcı mühimmat imha ekibi üyesi Trevor Ball'ın yaptığı çözümlemeye göre de görüntüler, hastane merdivenlerine isabet eden mermilerin kuzeydoğudan geldiğini ve saldırıların ardından oluşan hasarın "M339" modeli gibi tank mermilerinden kaynaklanan parçalanma hasarıyla uyumlu olduğunu ortaya koyuyor.

Dünya görüntüleme şirketi Planet Labs tarafından 22 Ağustos'ta çekilen uydu görüntüsü ise Nasır Hastanesi'nin yaklaşık 2 kilometre kuzeydoğusundaki İsrail ordusu üssünde tanklar da dahil olmak üzere bir düzineden fazla savaş aracının konuşlandığını gösteriyor.

İsrail ordusu, saldırıda "askerleri izleyen Hamas kamerasının hedef alındığını" ileri sürmüştü. Konuya ilişkin açıklamada ikinci ve üçüncü saldırıya değinilmemiş ve kameranın neden Hamas tarafından yerleştirildiğine inanıldığı, İsrail'in Hamas tarafından kullanıldığını öne sürdüğü kamerayı balkondan çalıştığı bilinen basın kameralarından nasıl ayırt ettiği de belirtilmemişti.

Saldırılarla ilgili ilk soruşturma konusunda bilgi sahibi İsrailli güvenlik yetkilisi, geçen pazartesi günü CNN'e yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun kamerayı insansız hava aracıyla (İHA) vurmak için yetki aldığını ancak bunun yerine ordunun "birincisi kameraya, ikincisi ise kurtarma ekiplerine olmak üzere" iki tank mermisini ateşlediğini söyledi.

İsrail ordusu, üçüncü mermiyle ilgili soruları ise cevapsız bıraktı.

Saldırıların detayları

İlk saldırı, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri'nin çekim yaptığı Nasser Hastanesi'nin dış merdivenlerine 25 Ağustos Pazartesi günü yerel saatle 10.08 civarında isabet etmiş, saldırıda el-Mısri yaşamını yitirmiş ve kamera yayını kararmıştı.

Al Ghad TV'nin hastanenin alt katından merdivenlerdeki ilk müdahale ekiplerini yayımladığı canlı görüntülerde Reuters kameramanı Hatem Ömer, ilk müdahale ekiplerini filme alırken görülebiliyor. Birkaç dakika sonra, yerel saatle 10.17'de ikinci ve üçüncü saldırıların düzenlendiği gözler önüne seriliyor.

Saldırıda yaralanan Ömer, CNN'e verdiği demeçte, "Gazeteciler, hastalar, hemşireler, sivil savunma merdivenlerdeydi. Doğrudan hedef alındık." ifadelerini kullanmıştı.

Nasır Hastanesi'ne saldırılar

İsrail ordusunun, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği iki saldırıda 5’i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 22 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, saldırıyı üstlenmiş ancak "gazetecileri doğrudan hedef almadığını" ileri sürmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, açıklama yapmak zorunda kalmış, olayın "trajik bir kaza olduğunu" savunmuştu.

Gelen uluslararası tepkiler üzerine Ordu Sözcüsü Effie Defrin, hastanede Hamas’ın faaliyet gösterdiğini iddia etmiş, devlet televizyonu KAN’ın aktardığı açıklamada Defrin, "Çok karmaşık bir ortamda faaliyet gösteriyoruz." ifadesini kullanmıştı.

