Karadeniz ve Akdeniz için fırtına uyarısı
Doğu ve Batı Karadeniz ile Doğu ve Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu ve Batı Karadeniz'de rüzgarın, akşam saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Rüzgarın, Batı Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden, Doğu Akdeniz'de ise yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği bekleniyor. Fırtınanın, Batı Akdeniz'de pazar günü sabah saatlerinden sonra, Doğu Akdeniz'de ise öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.