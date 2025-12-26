Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Medistate Çekmeköy Hastanesi Açılış Töreni”nde konuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’da yapımı tamamlanan projelere ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Almanya, Gazze için öngörülen Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmayacak

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ülkesinin, Gazze için barış planı kapsamında bölgeye konuşlandırılması öngörülen Uluslararası İstikrar Gücü misyonuna katılmayacağını bildirdi.

Cüneyt Karadağ  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Almanya, Gazze için öngörülen Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmayacak

Berlin

Alman Haber Ajansına (DPA) açıklamada bulunan Wadephul, söz konusu misyona ilişkin "İstikrar güçlerine öngörülebilir bir gelecekte katılmayacağız. Şu anda hiçbirimiz uluslararası istikrar misyonuna katılmayı beklemiyoruz." dedi.

Bu tür bir gücün gerekli durumunda somut olarak güvenliği sağlaması gerektiğini ifade eden Wadephul, "Alman askerlerinin tam da bu bölgede bunu yapacağını pek çok kişi hayal edemiyor." diye konuştu.

Gazze barış planının birinci aşamasının hayata geçirilmesinin ardından planının ikinci aşamasının bir an önce başlatılmasını istediklerini dile getiren Wadephul, Gazze'ye yapılan insani yardımların yeterli olmadığını, bunun artması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Wadephul, İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yeni yasa dışı yerleşim planını onaylamasını da eleştirdi.

Almanya olarak İsrail'in yeni yerleşim yerleri kurmasını reddettiklerini belirten Wadephul, "Uzun vadede İsrail ve güvenliği için en iyi çözüm iki devletli bir çözümdür. Yerleşim yerlerinin genişletilmesi bu perspektifi imkansız hale getirme tehdidi oluşturuyor." uyarısında bulundu.

Trump'ın Gazze planı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının sağlanması, yönetimi ve yeniden imarı konusunda 20 maddelik bir plan sunmuştu.

Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

Ateşkesin devreye girmesine rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar düzenliyor ve planın Uluslararası İstikrar Gücünün de konuşlandırılmasını içeren ikinci aşamasına geçiş konusunda belirsizlikler devam ediyor.

